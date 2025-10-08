In una Virtus Rosarno che sta ancora trovando la giusta quadra, c'è sicuramente l'impronta di Amarildo Leirosa. L'attaccante brasiliano, arrivato in estate, si sta infatti prendendo sempre di più l'attacco rosarnese, come dimostrano le reti nelle prime quattro giornate del campionato di Eccellenza.

Il bomber brasiliano

Domenica scorsa soprattutto, in occasione della quarta giornata di campionato, è stato fondamentale alla causa nel derby con la Palmese terminato 2-2, ma con la sua decisiva doppietta che ha evitato il passo falso. Il gigante (192 cm) classe 1994 parla, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, della sua nuova avventura: «Quella di domenica è stata una partita molto intensa e anche molto bella come ambiente. Abbiamo sofferto ma anche mostrato carattere. Sono felice per i miei gol, ma soprattutto per la reazione della squadra». Come detto, terzo gol in campionato per il trentunenne: «Mi sto trovando molto bene, è un campionato molto competitivo, con ritmi alti e squadre ben organizzate. Penso che mi sto adattando bene, ma tutto parte dal lavoro collettivo, quando la squadra funziona, è più facile anche per i singoli fare bene».

Obiettivi stagionali

Adesso però bisogna archiviare il pari interno e pensare alla prossima di campionato, dal momento che in programma c'è il secondo derby della Piana consecutivo, contro la Gioiese: «La testa è già alla prossima - continua la Pantera brasiliana - sappiamo che sarà un’altra partita difficile. Ci stiamo preparando bene, l'obiettivo è sempre dare continuità al nostro percorso».

Infine inevitabile la domanda sull'obiettivo stagionale, con la società che si tiene lontano dal primo posto, ma non dal secondo e dal terzo. L'attaccante però dribbla bene la domanda: «Pensiamo partita per partita. Crescere, migliorare e restare nelle prime posizioni. Poi, se continuiamo con questa mentalità, i risultati arriveranno da soli».