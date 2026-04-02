La Calabria Under 19 era l'unica rappresentativa rimasta al Torneo delle Regioni ma, nel pomeriggio di mercoledì, anche la selezione di mister Umberto Scorrano è stata eliminata. Gli azzurrini salutano la competizione dopo essere arrivati ai quarti di finale contro il Friuli VG. Dopo lo 0-0 nei minuti regolamentari sono risultati decisivi i calci di rigore.

La partita

La prima frazione è caratterizzata prevalentemente dall'equilibrio e con entrambe le compagini che non si sono rese eccessivamente pericolose, a parte l'occasione friulana maturata al venticinquesimo con un rasente incrociato. Pochi spunti dunque che accompagnano le due squadre all'intervallo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa si rende pericolosa la selezione di mister Umberto Scorrano con Simigliani che su calcio di punizione, al diciassettesimo, sfiora il palo con una sorta di tiro cross. Nell'occasione il capitano si fa male ed è costretto a uscire. Qualche minuto più tardi è il Friuli VG a mettere i brividi ai calabresi con Savian che porta avanti un'azione personale e arriva in area di rigore, la conclusione però è alta. L'occasione più ghiotta è al ventisettesimo ed è di marca friulana con un diagonale improvviso di Innocente che trova però la splendida risposta di Sainato. Nulla più fino al triplice fischio. Si arriva così ai calci di rigore che sono fatali per gli azzurrini: segnano Malara e Morrone ma sono fatali gli errori di Enapoliti, Deodati e Battaglia.

La formazione iniziale: Sainato, Serico (25' st Malara), Miceli, Sacko (45' st Enapoliti), Di Venosa, Romeo, Guerrisi (21' st Ferraro), Zagari (16' st Morrone), Brandalisse, Simigliani (20' st Deodati), Battaglia