Antonio Rao, maratoneta ultranovantenne detentore del record mondiale master nella categoria M90, ha ricevuto dalle mani del presidente del Coni, Giovanni Malagò, la Stella di bronzo al merito sportivo.

In occasione dell'incontro, svoltosi a Palazzo H alla presenza del presidente della Fidal, Stefano Mei, Malagò ha dato a Rao - che per l'occasione era accompagnato dalla figlia Antonella - anche una targa celebrativa con la scritta "Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ad Antonio Rao con stima e amicizia per l'eccezionale spirito sportivo, la grande passione per lo sport e la maratona nel cuore".

Originario di Polistena ma romano di adozione, Rao partecipa ogni anno alla Maratona di Roma e, anche nell'ultima edizione, per il terzo anno consecutivo, è riuscito a tagliare il traguardo in meno di sette ore. Nell'edizione del 2023, all'età di 90 anni, con il tempo di 6:14:44, stabilì il record mondiale master nella categoria M90 con le sue imprese che sono state apprezzate anche oltre confine tanto che il Cio lo ha celebrato sul proprio sito internet in occasione dell'ultimo risultato ottenuto nella Capitale.