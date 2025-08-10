Con l’ultima finale da urlo tra gli uomini, che vede sconfitta di misura la Domusbet.tv Catania, si chiude una lunga e intensa settimana di sport alla Beach Arena che aveva già festeggiato Cagliari tra le donne

Ieri sera i neroazzurri della Lenergy Pisa si sono rifatti della finale persa nella scorsa stagione superando 2-1 gli etnei della Domusbet.tv, al termine di una splendida ed emozionante sfida che ha reso onore al grande spettacolo che ha visto nella Puntocuore Beach Arena di Cirò Marina uno scenario davvero unico. Ad aggiudicarsi lo scudetto femminile era stata infatti già il Cagliari Beach Soccer, che è salito sul tetto d'Italia per la seconda volta consecutiva. Le calciatrici rossoblù confermano così l'impressionante crescita degli ultimi anni con il secondo titolo tricolore arrivato dopo la Coppa Italia 2023 e la splendida doppietta Scudetto e Supercoppa 2024.

Quella tra gli uomini di ieri sera, davanti a centinaia di appassionati, ha chiuso una stagione esaltante iniziata ad Alghero (Ss) proseguita con le tappe di Terracina (doppio appuntamento), San Benedetto del Tronto (evento extralarge), Castellammare di Stabia (Na), Tirrenia (Pi) e quindi poi il gran finale che, in questa quinta stagione consecutiva con il comune di Punta Alice, ha fatto festeggiare la Calabria con tutte le finali disputate a Cirò Marina (Kr).

E come presumibile è stata partita molto tattica, decisa da tre gol segnati tutti nel secondo tempo. Nel giro di un minuto Pisa e Catania si sono scambiati due colpi con i brasiliani Datinha e Allison. Al tramonto del tempo il nazionale azzurro Bertacca ha trovato l’angolo giusto con un diagonale forte e preciso. Nell’ultima frazione i neroazzurri hanno controllato l’assalto degli etnei grazie alle parate del nazionale italiano Casapieri. Pisa vendica così “sportivamente” la finale Scudetto persa nella scorsa stagione proprio con il club dell’elefantino conquistando il terzo Scudetto in 5 anni dopo quelli del 2021 e 2022.

Il coordinatore del Dipartimento BS Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini e il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari hanno consegnato lo Scudetto a Lenergy Pisa. I giocatori della Domusbet.tv Catania hanno ricevuto le medaglie dal vice presidente Vicario LND Christian Mossino e dal vice presidente LND e numero uno del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi.

Il premio individuale, l’MVP del Campionato l’ha conquistato il nazionale azzurro Josep Jr (Catania). Riconoscimento consegnato dal vice presidente LND e presidente del Cr Sardegna Gianni Cadoni. Capocannoniere della Serie A si è laureato il neroazzurro Hulk (brasiliano) con 24 gol. Il giocatore è stato premiato dal vice presidente LND e numero uno del Cr Liguria Giulio Ivaldi.

Presenti durante le giornate dell’evento oltre i vertici regionali e nazionali anche il presidente del Cr Campania LND Carmine Zigarelli e il vice presidente Vicario e consigliere federale Giuliana Tambaro con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete che ha anche tenuto un incontro nell’aula consiliare del comune capoluogo di provincia Crotone proprio per esaltare i temi della tradizione, del territorio e delle nuove sfide che il calcio dilettantistico, solo di nome, riesce a far emergere.