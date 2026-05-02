La Calabria conquista il titolo italiano Under 19 di calcio a 5 al termine di una finale ricca di emozioni. La selezione guidata da Francesco Mendicino supera la Sicilia campione in carica per 7-3 dopo i tempi supplementari, chiudendo una gara combattuta e decisa nella fase finale grazie alla tripletta decisiva di Muraca e al sigillo conclusivo di Calindro.

Dopo il 3-3 maturato nei tempi regolamentari, la Calabria cambia marcia nei supplementari, imponendo la propria superiorità con quattro reti che valgono il tricolore. Per Mendicino si tratta del terzo titolo personale, a conferma di un percorso vincente costruito negli anni.

«È stata una vittoria meritata, ci credevo ed è arrivata», ha dichiarato il delegato regionale calcio a 5 Giuseppe Della Torre, ringraziando «ragazzi, società e staff per l’impegno in una stagione difficile». Sulla stessa linea il presidente del Comitato regionale Saverio Mirarchi: «Grande soddisfazione per tutto il movimento, che si conferma tra le eccellenze d’Italia».

Visibilmente emozionato il tecnico Mendicino: «Una vittoria sofferta ma meritata. I ragazzi sono stati impeccabili. È il mio terzo titolo e lo dedico alla mia famiglia e a tutto lo staff».

LA GARA

Avvio travolgente della Calabria, che nei primi minuti indirizza la partita con Chiappetta, autore di una doppietta nei primi quattro minuti, e con Muraca che firma il 3-0 all’8’. La Sicilia reagisce nella seconda parte del primo tempo con una doppietta di Alessi che riapre il match fino al 3-2 dell’intervallo.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ma cresce l’intensità: Martines trova il pareggio per la Sicilia (3-3) e porta la sfida ai supplementari. Qui emerge la qualità e la tenuta mentale della Calabria: Muraca riporta avanti i suoi e, complice anche l’espulsione di Toscano tra i siciliani, dilaga con altre due reti personali. Nel finale Calindro chiude definitivamente i conti sul 7-3.

Con questo successo la Calabria scrive una pagina importante del futsal giovanile italiano, conquistando il terzo scudetto di categoria e confermandosi tra le realtà più solide del panorama nazionale.