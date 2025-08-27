Il Catanzaro è vicinissimo a piazzare un innesto di peso nel suo mercato estivo. Federico Di Francesco, esterno classe 1994, è infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore giallorosso. Dopo settimane di indiscrezioni, l’accordo pare ormai vicino a concretizzarsi: contratto triennale con opzione per un quarto anno, a titolo definitivo dal Palermo.

La trattativa ha avuto un’accelerazione negli ultimi giorni. Di Francesco, reduce da un infortunio muscolare che lo tiene ancora fermo ai box, non rientrava più nei piani tecnici di Inzaghi. L’uscita dell’ex Empoli e Lecce consentirà al club rosanero di liberare uno slot over, utile per completare l’organico in altri reparti. Per il figlio d’arte – 66 presenze, 6 gol e 9 assist in due stagioni in Sicilia – si chiude così un capitolo intenso ma non privo di difficoltà.

Determinante, per il buon esito dell’operazione, è stato anche l’intervento del presidente Floriano Noto. Già durante la presentazione ufficiale della squadra a Lido aveva annunciato che «entro il weekend sarebbe successo qualcosa di importante». Le tempistiche si sono rivelate persino più rapide, e a metà settimana sta per arrivare la fumata bianca con il Palermo, dopo il placet del calciatore, che ha scelto di intraprendere l’avventura in Calabria.