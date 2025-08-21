Un tempo che marcia, inesorabile, verso l'inizio della nuova stagione sportiva. Manca ormai poco più di una settimana al fischio d'inizio ufficiale, previsto con la Coppa Italia Dilettanti il prossimo 31 agosto. Questi, però, sono giorni cruciali anche per quel che riguarda il mercato dal momento che si è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa o della pedina in grado di far fare il salto di qualità. Proprio per questo la campagna di rafforzamento estiva non si è affatto affievolita. Ecco le ultime news di mercato, in questo caso inerenti il campionato di Eccellenza e quello di Promozione B.

Tanti colpi Under

Iniziando dal massimo campionato regionale, a prendersi la copertina è il pacchetto Under come dimostrano i movimenti di Trebusacce, Reggioravagnese e Ags Soriano-Fabrizia.

Una filosofia mai svanita, innanzitutto, quella del Trebisacce, ovvero di valorizzare i giovani. La squadra neopromossa al massimo campionato regionale, infatti, prosegue sulla scia intrapresa orma qualche anno fa e portata avanti dal direttore sportivo Domenico Rugiano. Tale impronta è visibile anche nel mercato estivo in corso e, nello specifico, nell’ultimo ingaggio dei delfini. Ufficiale infatti l’innesto del calciatore Filippo Caruso. Si tratta di un terzino, classe 2007, cresciuto calcisticamente nella Rossanese. Nella stagione 2023/2024 si laurea campione Under 19 con la fascia di capitano, collezionando diverse convocazioni nella Rappresentativa dell’Under 17 regionale. Nella stagione 2024/2025 vince i play off della categoria Under 19, sempre con la casacca rossoblú della Rossanese. Il ds Rugiano porta alla corte di mister Malucchi un giovane duttile e affidabile.

Sulla stessa scia anche la Reggioravagnese, alquanto rinnovata nell’organico ma non nelle ambizioni. La dirigenza sta cercando di operare sul mercato, sostituendo gli elementi (anche storici) che sono andati via con nuovi tasselli ma di uguale qualità e competitività. A tutto ciò non è esente il pacchetto Under, ed è proprio questo il reparto rinforzato con l’ultimo arrivato che porta il nome di Francesco Nania. Si tratta di un centrocampista, classe 2006, dotato di grandi qualità. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha poi vestito la maglia dell’Udinese nell’Under 13. Ha trascorso le ultime quattro stagioni nelle fila della Vibonese, dove è stato aggregato alla prima squadra. Un buon tassello per mister Candido che, nel frattempo, continua la preparazione estiva in vista del primo impegno ufficiale, fissato per il 31 agosto in Coppa Italia Dilettanti.

Innesto Under anche per l'Ags Soriano-Fabrizia che presenta il giovane Francesco Farfaglia, promettente interno di centrocampo e in grado di giocare sia a tre che a quattro.

Africo, colpo di esperienza

Quanto al girone B, per competitività si preannuncia anche più difficile dell'Eccellenza. In questi ultimi giorni, inoltre, è tornato prepotentemente in gioco l'Africo che sta aggredendo il mercato con diversi acquisti che hanno l'intento di rinforzare la rosa in mano a mister Maurizio Maio. Dopo il poker di innesti dei giorni scorsi, infatti, la compagine africese ne piazza un altro ma stavolta di grande esperienza.

La squadra, dopo la scorsa e altalenante stagione, non vuole lasciare niente di intentato e ha aggiunto alla rosa il forte difensore centrale pasquale Angiò. Il classe 1990 si è formato nel settore giovanile e nella Primavera di Potenza e Messina, raggiungendo anche la Serie D e con esperienze a Boville Ernica, Gaeta, Arachena, Milazzo, Pisticci e Riccione. Non bisogna poi dimenticare un campionato in Serie C con l’Ebolitana e in seguito il rientro in Calabria dove ha giocato con Guardavalle, Gioiosa Ionica, Serrese, Brancaleone, Bovalinese e lo scorso anno a San Luca.

Capo Vaticano rinnovato

Chi sarà ai nastri di partenza del campionato di Promozione B completamente rinnovato è il Capo Vaticano. Il club neroverde, infatti, ha letteralmente fatto una vera e propria rivoluzione d'organico e non solo. Il collaboratore di mercato, Fabrizio Maglia, sta infatti aiutando ad allestire una rosa competitiva da dare in mano al nuovo tecnico Michele Marturano. tanti i volti già nuovi, tra cui Iago Beceiro. L'attaccante spagnolo guiderà dunque l'attacco ricadese dopo le esperienze in Eccellenza con Soriano e, soprattutto, con la Reggioravagnese.