Adesso ci siamo: tra una settimana inizierà ufficialmente la nuova stagione sportiva con l'avvento della Coppa Italia Dilettanti. Tutte le squadre sono dunque quasi pronte all'approccio con la nuova annata calcistica, e con i tre principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione A e B) che stanno ultimando le proprie rose. Non si ferma insomma il mercato e, a tal proposito, ecco le ultime news nei tre principali campionati.

Palmese-Le Piane, un altro capitolo

Partendo dall'Eccellenza, si muovono Palmese e Isola Capo Rizzuto. Ci sono ancora pagine da scrivere innanzitutto tra la Palmese e Gigi Le Piane. Non è ancora finita infatti la storia tra il fantasista e il club neroverde e continuerà per almeno un altro anno: ufficiale infatti il rinnovo in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Dopo la scorsa annata, dove lo stesso Le Piane ha trascinato l’attacco palmisano siglando dieci reti solo nel girone di ritorno, adesso c’è rinnovato entusiasmo e tanta voglia di confermarsi.

Anche perché Le Piane non ha bisogno di alcuna presentazione nel panorama del calcio dilettantistico regionale: 90 i gol complessivi messi a segno tra Eccellenza e Promozione, divisi in oltre 250 presenze con le maglie di Montalto Uffugo, Isola Capo Rizzuto, Acri, Palmese, Igea Virtus, Locri, Rotonda, Rende e Altomonte.

Isola Capo Rizzuto, si riparte da Gregorace

L’Isola Capo Rizzuto rompe il silenzio degli ultimi mesi. Il club giallorosso, infatti, dopo la splendida annata trascorsa cambierà molto a livello di organico ma cercando comunque di mantenere la competitività della stagione passata. A tal proposito era imprescindibile innanzitutto la riconferma di mister Saverio Gregorace, tra i principali artefici dell’annata giallorossa.

Un tecnico che non ha bisogno di presentazioni e che è uno dei modelli del calcio dilettantistico calabrese. Due stagioni a Guardavalle con il premio di miglior allenatore dell’Eccellenza, altrettante a Soriano dove ha prima vinto il campionato di Promozione e poi disputato due ottimi campionati di Eccellenza. Sei anni a Scalea con grandi stagioni tra playoff e salvezze tranquille andando sempre oltre gli obiettivi stagionali. Gregorace sarà dunque nuovamente alla guida del club, per quella che era una conferma quasi naturale.

Kratos Bisignano, arriva bomber Surace

Passando al girone A di Promozione, il colpaccio lo fa il Kratos Bisignano. Il club neopromosso, infatti, piazza il colpo Diego Surace, uno di quegli acquisti che fanno rumore. Rinforzato dunque il reparto avanzato, e lo si è fatto con uno deggli attaccanti più prolifici degli ultimi due anni. Il classe ’95 è un concentrato di esperienza e qualità, noncgé letale sotto porta e con un palmarés di grande spessore: ha calcato i campi di Serie C con la maglia del Viareggio, in seguito protagonista in Serie D tra le fila di Lecco, Pro Sesto e Massese. Due campionati di Eccellenza con Saronno e Castrovillari e quattro stagioni in Promozione con Vimercate, Cinisello, Capo Vaticano e Malvito. Quasi 40 goal nelle ultime tre stagioni di Promozione, ben 23 in un solo anno (quello con il Capo Vaticano).

Cotronei, idea Alderete

Sempre in Promozione A, il nuovo Cotronei targato mister Paolo Gallo sta lentamente prendendo forma. Il club giallorosso potrebbe infatti essere tra le mine vaganti del torneo, dopo l’annata scorsa. Nonostante l’inizio della preparazione, il mercato giallorosso non è assolutamente concluso e ha nel mirino ancora obiettivi importanti. Da rinforzare c’è il reparto offensivo e, a tal proposito, serve dinamismo e imprevedibilità: caratteristiche che potrebbe dare Jonathan Alderete. Sembrerebbe essere lui infatti il nuovo obiettivo del Cotronei.

Attaccante argentino classe 1993, muove i primi passi della sua carriera nell’Estudiantes de La Plata e nell’Arsenal de Sarandi. Dal 2015 al 2019, sempre in patria, indossa le maglie di Defensores de Cambaceres, Deportivo Laferrere, Pacífico Alvear, Jorge Newbery, Liniers, Colegiales ed Everton. Nella stagione 2019-2020 arriva in Italia, in Eccellenza, e nella prima metà gioca in Sicilia con il Rosolini prima di trasferirsi al Bocale per un anno e mezzo. Passa quindi al Pro Pellaro in Prima Categoria e fa ritorno in Eccellenza con ReggioMediterranea e Soriano. Nel 2022-2023 veste le maglie di Archi in Promozione e Saint Michel in Prima Categoria con cui confeziona il ‘triplete. In seguito l’esperienza allo StiloMonasterace e la scorsa annata al Val Gallico.