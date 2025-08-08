Dall'Eccellenza, passando per i due gironi di Promozione (A e B): il calciomercato continua a essere bollente anche in questa prima settimana di agosto e a regalare colpi di spessore. Insomma, continuano a essere roventi le trattative come testimoniano le operazioni delle ultime ore nei tre principali campionati regionali.

Paolana, Angotti una garanzia

Partendo dall'Eccellenza, inutile dire che il rinnovo di Attilio Angotti con la Paolana suona come un vero e proprio acquisto. Una clessidra che, a 37 anni, è rimasta ferma come a bloccare il tempo di un bomber sempreverde. Emblema dell'ultimi decennio (e anche oltre) del calcio regionale e non solo, vessillo del calcio dilettantistico e professionistico. Attilio Angotti incarna non solo l'essenza del bomber ma anche quella dell'atleta e anche per questo, probabilmente, mantiene questi standard elevatissimi. C'è dunque il rinnovo con il club tirrenico ma non solo: il centravanti sarà anche il nuovo capitano.

Il numero 9 lametino è ormai il cuore biancazzurro, la bandiera che guiderà nuovamente la Paolana. Un guerriero che per questi colori negli ultimi anni ha dato tutto, risultando anche principale trascinatore delle sorti del club, come testimonia quell'assurda e indelebile salvezza diretta, partendo dall'ultimo posto. E ora, con Angotti al comando e con la fascia da capitano al braccio, la Paolana è pronta a ripartire.

Attiva la Morrone

Passando ai movimenti del girone A di Promozione, la Morrone continua nella sua campagna acquisti di rafforzamento estiva e, stavolta, pesca dal Cassano Sybaris. Ufficiale infatti l’ingaggio di Thiago Munoz, centrocampista classe 2001. Dopo gli anni in Argentina tra Defensa J prima e Banfield poi, sbarca in Italia nel 2021, quando approda appunto al Cassano Sybaris in Promozione. Gioca da quelle parti due anni prima del passaggio al Praiatortora in Eccellenza nel 2023. Dopo un solo anno però torna a Cassano, dove gioca anche l’anno scorso. Centrocampista che può essere impiegato sia da regista che, all’occorrenza, anche da mezzala. Rinnovano invece i giovani centrocampisti Luca Rende, Pierfrancesco Pucciano e Alessandro Sarpa.

Atletico Maida, pazza idea Bernardi e Catania

Diversi movimenti invece nel girone B di Promozione dove è innanzitutto l'Atletico Maida ad attirare le voci. Il club giallorosso, innanzitutto, annuncia il rinnovo del giovane attaccante, classe 2006, Manuel Paone. Maidese doc, è reduce da un’annata da assoluto protagonista nel campionato Juniores, dove ha indossato con orgoglio la fascia di capitano e messo a segno ben 15 reti, trascinando la squadra fino alla finale playoff. Il punto non è però questo perché il club del nuovo mister Giuseppe Saladino e del direttore sportivo Marco Foderaro sta sondando minuziosamente il mercato e nelle ultime ore è nata un'affascinante suggestione. La compagine maidese infatti pare abbia messo gli occhi sul bomber Angelo Catania e su Alex Bernardi, entrambi ex Vigor Lamezia e con un rapporto di grande stima con Saladino e Foderaro. Per ora è solo una suggestione, ma nel calcio tutto è possibile.

Bovalinese, ecco Sarmiento

Alla Bovalinese approda Tiziano Sarmiento: giovane talento, classe 2006, formatosi calcisticamente in Argentina. Il diciannovenne ha già mostrato il suo valore in Italia vestendo le maglie di Cotronei, San Luca e Val Gallico, mettendo in evidenza un bagaglio tecnico di altissimo livello. Estro, rapidità, intelligenza tattica e un piede destro raffinato fanno di lui un giocatore estremamente duttile, capace di agire sia come esterno che nel cuore dell’attacco.

Ecco le prime parole del giovane subito dopo la firma in amaranto: «Sono felice di approdare alla Bovalinese in questo momento della mia carriera. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per cercare di vincere. Era il club che desideravo per continuare il mio percorso e crescere ancora. Abbiamo un grande gruppo e faremo di tutto per ottenere risultati importanti».