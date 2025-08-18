Con ferragosto ormai alle spalle, adesso è solo questione di tempo per l'inizio della nuova stagione dilettantistica che inizierà il prossimo 31 agosto con la Coppa Italia Dilettanti. Tra meno di due settimane dunque il calcio d'inizio che non spegne però il calciomercato. A tal proposito, alquanto movimentati gli ultimi giorni nei due gironi di Promozione.

Kratos Bisignano, gol argentini

Iniziando dal girone A di Promozione, a battere un colpo è il Kratos Bisignano. Il club neopromosso si conferma molto dinamico in questa sessione di rafforzamento estiva e piazza un altro interessante colpo. Argentino d’origine ma con un ricco e importante trascorso calcistico in Italia, vestirà i colori gialloblù Tomas Cejas. Attaccante, classe ’98, adattabile come esterno offensivo ma anche rapido e con le capacità tecniche giuste per dare supporto da seconda punta.

Si fa conoscere in Italia tra le fila della Virtus Cilento nell’Eccellenza campana, in seguito approda in Calabria dove con il Roccella gioca la Promozione. Aggregato all’Akragas, compagine di Serie D agrigentina, passa prima al Marsala poi al Casteltermini e infine al Scicli, sempre in Promozione. Dopo l’ultima esperienza nella squadra laziale del Vis Subiaco, è pronto a ritornare in Calabria a dar manforte e un significativo punto di riferimento sotto porta per il club bisignanese.

Taurianova, suggestione Michelli

Bolle qualcosa in pentola anche per quel che riguarda il girone B di Promozione, e ad alimentare ciò è un'altra neopromossa: il Taurianova Academy. La compagine della Piana continua dunque il suo mercato scintillante, mandando così un segnale forte e chiaro alle antagoniste. Merito anche del nuovo direttore sportivo Francesco Ascone che, tassello dopo tassello, sta costruendo una rosa di grande livello.

Il Taurianova Academy è infatti molto attivo in questa campagna acquisti e negli ultimi giorni avrebbe messo nel mirino un altro giocatore di spessore: Jeremias Michelli. Ci sono infatti i contatti con il forte difensore, classe 2004, che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Promozione B con la maglia della Virtus Rosarno da titolare e dunque da protagonista, basti pensare che è stato il quarto giocatore di movimento più utilizzato della rosa amaranto con 26 presenze e 2101 minuti giocati. Il ventunenne, infatti, potrebbe essere un’altra pedina fondamentale nello scacchiere del club.