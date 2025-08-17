Meno di quindici giorni all'inizio della nuova stagione, che si aprirà il 31 agosto con la Coppa Italia Dilettanti. Insomma, si respira già sentore di campionato ma con un mercato più aperto che mai. Tutte le squadre stanno affrontando la preparazione estiva e tutte le rose sono pressoché completate, anche se qualche dettaglio da sistemare c'è sempre. In tal senso è stato un ferragosto movimentato per il campionato di Eccellenza, dal momento che ha visto Paolana e Trebisacce rinforzarsi ancora.

Paolana, colpo di ferragosto

Colpo di ferragosto innanzitutto per la Paolana che annuncia un altro grande innesto di mercato, confermando ancora una volta le sue ambizioni per il prossimo campionato di Eccellenza. A essere rinforzato è il reparto offensivo, già di alta qualità visti gli interpreti. Ufficiale infatti l’ingaggio di Andrea Marchionna, centravanti classe 2001 con un grande fiuto del gol. Il ventiquattrenne vanta esperienze importanti nel corso della sua carriera in Serie D con le maglie di San Luca, Nereto e Castrovillari. Si è distinto anche in Eccellenza con le maglie di Ostuni, Avetrana, Novoli e Stresa. Il calcio dilettantistico calabrese già lo conosce, vista la sua annata con la maglia del Castrovillari. Adesso la nuova sfida con il club tirrenico.

Un Trebisacce Under

Che il Trebisacce, negli ultimi anni, ha dato principale importanza ai giovani lo si è visto più volte. Anche in questa sessione di mercato la musica non cambia. Il club giallorosso, neopromosso al prossimo campionato di Eccellenza, continua nel suo graduale progetto di crescita, guardando anche ai calciatori del domani: ufficiali gli ingaggi dei promettenti Walter De Giacomo e Giovanni Pompameo.

De Giacomo è un esterno offensivo, classe 2009, molto dinamico e tecnico nonché di grande prospettiva. Ha indossato la maglia del Catanzaro Under 15 Nazionale e lo scorso anno quella dello Sporting Club Corigliano Under 17 Regionale. Osservato speciale da mister Malucchi e dal direttore sportivo Rugiano nel raduno di luglio, il ragazzo ha impressionato per la personalità e per le sue doti tecniche e fisiche. Calciatore di carattere nonostante la giovanissima età. Inoltre qualche giorno fa è stato schierato da mister Malucchi negli 11 titolari nel match amichevole vinto contro la Morrone, disputando un’ottima gara come se fosse un veterano.

Giovanni Pompameo, invece, nella sua giovane carriera ha indossato le maglie della Vibonese Under 15 e dello Sporting Club Corigliano Under 17. In seguito l'approdo al Taranto, dove vanta presenze in Primavera 3, con tanto di esordio nel campionato di Serie C e in Coppa Italia. Si tratta di un centrocampista, classe 2007, ben strutturato e con un’ottima tecnica di base. Un’altra pedina interessante per mister Malucchi.

Ags Soriano Fabrizia, rinnova Riga

Un Ags Soriano-Fabrizia tutto nuovo e non solo per l'unione appunto con i dirigenti fabriziesi, ma anche e soprattutto per quel che riguarda l'organico dal momento che quasi tutti sono volti nuovi. Pochi infatti i riconfermati e tra questi rientra Bruno Riga. Ufficiale infatti il rinnovo con il difensore che conosce bene l'ambiente sorianese.

Tanta innanzitutto è la voglia di riscatto per il classe 2003, in grado di fare sia il ruolo di terzino che di centrale. Il ventiduenne, infatti, è reduce da una stagione sportiva sfortunata dal momento che ha dovuto combattere con un infortunio (e successivo intervento chirurgico) che lo ha costretto a saltare gran parte della stagione.

Terza stagione complessiva in rossoblù dunque per Bruno Riga. Cresciuto nel vivaio della Vibonese, dove è stato in organico ai rossoblù nell’anno della Serie C. Inoltre è stato convocato varie volte nella Rappresentativa giovanile di Lega Pro. Dopo una breve esperienza al Manduria (Eccellenza pugliese), ha indossato la maglia del Soriano, per un totale di 13 presenze in campionato. Nella stagione 2023/24 ha indossato la maglia del San Nicola da Crissa nel campionato di Promozione, poi il ritorno al Soriano appunto fino ad ora.