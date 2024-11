La LFA Reggio Calabria accoglie il suo portiere over. Il club amaranto ha ufficializzato l’arrivo di Miguel Angel Martinez, estremo difensore spagnolo ex Catania e Triestina, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Saranno lui e Fecit la batteria dei portieri per Bruno Trocini.

Martinez alla Reggina: il comunicato

«LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Miguel Angel Martinez che si lega al club con un contratto biennale. Nato a Madrid il 16/02/1995, ha vestito la maglia del Calcio Catania in Serie C per quattro stagioni per poi trasferirsi prima alla Triestina e poi al Pordenone».