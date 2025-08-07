Rimane rovente il tavolo delle trattative in questa sessione estiva di mercato. Tante infatti sono quelle che si sta per chiudere o quelle che stanno per nascere, lasciando così molto attivo l'agosto di mercato dilettantistico. In continua evoluzione, a tal proposito, il mercato che riguarda i due gironi di Promozione (A e B) a conferma di come la competitività sia elevata, quasi al livello dell'Eccellenza.

Morrone, colpo in difesa

Partendo dal girone A di Promozione, ancora colpi per la Morrone che, giorno dopo giorno, sta consegnando a mister Lorenzo Stranges una rosa sicuramente competitiva. Il club granata, in vista dell’ormai imminente preparazione, vuole arrivare al raduno con il gruppo completo. Colpi di mercato non a caso dunque e ben ponderati per poter puntellare l’assetto collettivo. L’ultimo, in ordine di tempo, porta il nome di Matias Alexis Riga. Si tratta di un difensore classe 2001, proveniente dall’Altomonte. Cresciuto calcisticamente nel Talleres e nell’SC Belgrano. Poi il trasferimento in Europa. Prima in Spagna, con le giovanili del Rayo Vallecano B, e poi in Italia dove ha giocato negli ultimi due anni appunto con l’Altomonte in Promozione. Difensore veloce, bravo tecnicamente, duttile e grintoso. Può essere schierato anche sull’esterno mancino. insomma, una pedina senza dubbio interessate per mister Lorenzo Stranges.

Cotronei, ben sei colpi

Un silenzio solo apparente quello del Cotronei che, in questi mesi, ha lavorato sottotraccia per definire una rosa competitiva da consegnare in mano al nuovo tecnico Paolo Gallo. Il club giallorosso, dunque, si sta strutturando al meglio per affrontare il prossimo campionato di Promozione A e cercare, quantomeno, di essere lì nell’anticamera dei play off. Ben sei dunque i colpi fatti dalla dirigenza, e di tutti di qualità ma soprattutto che si incastrano bene con gioco e filosofia di mister e squadra: Antonio Boito, Michele Carbone, Manuel Rivainera, Santi Gonzalez, Gianfranco Cabrera e Salvatore Basile.

Boito è un attaccante classe 2001, implacabile e capace di lasciare il segno in ogni campionato in cui ha giocato. Esperienza tra Serie C, Serie D ed Eccellenza, con 33 reti in quattro anni in Abruzzo. Lo scorso anno è tornato nella sua terra, a Rende, dove è esploso calcisticamente; arriva dal Rende anche Carbone (classe 2000), uomo di carattere e affidabilità e ha calcato campi importanti con Troina, Rende e Palmese in Serie D; Manuel Rivainera (classe 1999) con radici nel calcio argentino, ha iniziato nel campionato di Argentina B con l’Urquiza. Torna a vestire il giallorosso dopo il trionfo in campionato con il Trebisacce; Santi Gonzalez Ferraro (classe 2003) dinamico, sempre pronto a dare velocità e fantasia al gioco. Cresciuto nel vivaio del Banfield e in seguito al Gimnasia, lo scorso anno ha fatto benissimo a Chiaravalle, confermandosi come giovane dal futuro luminoso.

E poi ancora Gianfranco Cabrera (classe 2002). In Argentina ha vestito maglie importanti come Unión de Santa Fe, Juventud, Germinal de Rawson e Juventud UH, forgiandosi in ambienti caldi e competitivi; Salvatore Basile (under 2008) promettente, con talento e fame di crescita. Otto anni di formazione nella Sangiovannese e oggi al Real Sangiovannese, pronto a farsi notare in giallorosso.

Innesti under per Sporting Polistena e Atletico Maida

Passando al girone B di Promozione, un mercato scintillante quello fatto dallo Sporting Polistena. Il club neopromosso, infatti, sta allestendo una rosa in grado di sgomitare quantomeno per la zona play off e festeggiare così al meglio l’ingresso nei grandi del calcio dilettantistico. Non era ancora finita dunque la campagna acquisti estiva del club che, nelle scorse ore, ha annunciato anche l’ingaggio di Karol Sorace, giovane terzino destro classe 2007. Attenta anche al reparto Under la dirigenza polistenese che si assicura il diciottenne proveniente dai settori giovanili dei giovani rossoverdi e che si è formato anche nell’Armando Segato e nella Reggina. Sorace è un difensore dinamico che unisce solidità, velocità e propensione ad attaccare. Le sue qualità tecniche lo rendono un acquisto promettente per il futuro della squadra.

Innesto Under anche per l'Atletico Maida che si assicura Andrea Tropea. Si tratta di un giovane e promettente attaccante classe 2006, proveniente dalla Vigor Lamezia. Il diciannovenne ha mosso i suoi primi passi importanti nel settore giovanile del Crotone, dove ha militato dall’Under 15 fino all’Under 17. Successivamente ha disputato due ottime stagioni appunto con la Vigor Lamezia, mettendosi in mostra per qualità tecniche e determinazione. Nonostante fosse richiesto da club di categoria superiore, Tropea ha scelto con convinzione di sposare il progetto giallorosso, pronto a dare il massimo per i colori dell’Atletico Maida.