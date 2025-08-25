Il clima campionato è sempre più forte, inoltre, si è ufficialmente entrati nella settimana che porta alle prime gare ufficiali: quelle della Coppa Italia Dilettanti. Quasi tutto pronto dunque per l'esordio nella stagione 2025/26 per molte delle squadre dei tre principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione A e B). Quasi tutto pronto perché c'è ancora il mercato di mezzo, con gli ultimi tasselli a completare le rose. Di conseguenza, ecco tutte le news delle ultime ore nei due campionati di Promozione.

Scalea, una conferma e un rinnovo

Nel girone A di Promozione risulta molto attivo lo Scalea che annuncia un doppio colpo. Il club bianco/stellato ha intenzione di sgomitare in questo campionato di Promozione A e sta cercando di consegnare al nuovo tecnico Biagio De Domenico una squadra competitiva. Ecco allora un rinnovo e un nuovo volto.

Il rinnovo è quello di Francesco Tufo, attaccante scaleoto doc che, per il terzo anno consecutivo, vestirà con orgoglio la maglia bianca con la stella sul petto. Punta duttile e dal grande spirito di sacrificio, Tufo nella scorsa stagione ha messo a segno 6 reti, risultando spesso decisivo nei momenti chiave del campionato.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di club importanti come Matera, Real Senise, Monterosi e Palmese, maturando esperienza tra Eccellenza e Serie D e confermandosi sempre come un elemento affidabile e combattivo. La sua conferma rappresenta un’ulteriore dimostrazione della volontà della società di costruire un gruppo solido e legato al territorio.

Il nuovo arrivo, invece, è riconosciuto in Diallo Sy: si tratta di un portiere francese, classe 2003. Un estremo difensore giovane ma con già diverse esperienze alle spalle, il ventitreenne si distingue per le sue doti atletiche, il senso della posizione e l’ottima reattività tra i pali. Nella stagione 2024/25, ha iniziato il suo percorso con la squadra Under 23 del Le Havre, prestigioso club francese noto per il suo settore giovanile, per poi trasferirsi in Italia al Grottaglie. Nella stagione 2023/24 ha militato in Eccellenza pugliese con la maglia dell’Ostuni, mettendosi in luce per affidabilità e personalità nonostante la giovane età.

Campora, rinforzata la difesa

Rimanendo sempre nel girone che comprende la parte settentrionale della Calabria, colpo del Campora che si assicura le prestazioni di Benito Rocca. Colpo di esperienza per il reparto arretrato, dal momento che il difensore centrale ha alle spalle diversi campionati e una profonda conoscenza di queste categorie come dimostrano (tra le altre) le avventure con le maglie di San Fili, Montalto Uffugo, Amantea e Morrone. Il ventinovenne è reduce dall'esperienza con la maglia del Malvito.

Val Gallico, un altro tassello

Nel girone B di Promozione continua a muoversi il Val Gallico che (semmai ce ne fosse ancora bisogno) ribadisce le sue ambizioni di vertice, confermandosi come la candidata alla vittoria. Il club gallicese regala dunque a mister Gaetano Di Maria un altro tassello di qualità: Marcello Meliadò. Si tratta di un difensore, classe 2003, cresciuto nella Reggioravagnese e che ha disputato lo scorso campionato di Eccellenza. Il ventiduenne è pronto a dare il suo contributo al pacchetto arretrato gallicese.