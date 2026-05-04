Nel weekend appena trascorso si sono svolti i Campionati Europei Master di atletica a Catania. Un evento internazionale che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa su diverse tipologie di gara fra cui marcia, 10K ed infine nella giornata di Domenica 3 maggio la mezza maratona.

Proprio in quest’ultima prova, nella categoria M35 si è distinto l’atleta reggino Andrea Meduri tesserato Violettaclub che si aggiudica il 6° posto e 4° italiano nella sua categoria. Andrea Meduri, reduce dalla vittoria assoluta alla scorsa Corrireggio 2026 ha tenuto alta la bandiera italiana e ben rappresentato non solo la città di Reggio Calabria ma la propria regione ottenendo il suo miglior tempo sulla distanza dei 21,097 Km in in 1h14’40” (ritmo 3.31/Km).

Orgoglio cittadino che sotto la guida del coach reggino Francesco Monti ancora una volta ha dimostrato grande volontà e caparbietà anche in contesti di livello internazionale.