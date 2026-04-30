Il compenso degli arbitri italiani, da sempre tema sensibile, finisce ora al centro del dibattito dopo l’inchiesta della Procura di Milano sul presunto “sistema” legato al designatore Gianluca Rocchi. Un’indagine che, oltre alle designazioni e alle valutazioni, sta facendo emergere il legame diretto tra decisioni tecniche e impatto economico sulla carriera dei direttori di gara.

Essere un arbitro di Serie A oggi significa muoversi in un sistema insieme meritocratico e altamente competitivo, ma anche finanziariamente rilevante. Il compenso è strutturato su una parte fissa e su gettoni di presenza: si parte da circa 20 mila euro annui per i neo-promossi fino a 90 mila euro per gli internazionali, a cui si aggiungono circa 4 mila euro a partita. Nel complesso, un arbitro di vertice può arrivare a percepire tra i 150 mila e i 180 mila euro lordi a stagione.

Questi introiti sono tuttavia strettamente legati a un rigido sistema di valutazione. Dopo ogni gara, infatti, gli arbitri vengono giudicati con voti decimali: l’8.40 rappresenta la prestazione standard, mentre un errore grave comporta un’insufficienza (8.20 o inferiore). Un meccanismo che non ammette margini: la media stagionale determina la posizione in graduatoria e, di conseguenza, la permanenza nella categoria.

Proprio su questo punto si innestano le indagini. Dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti sarebbero emerse, secondo quanto trapela, conferme su presunte designazioni “pilotate” e su un sistema interno che avrebbe inciso sulle carriere. Ex arbitri come il calabrese Domenico Rocca avevano già denunciato anomalie nelle valutazioni e nelle designazioni, parlando di graduatorie alterate e di criteri non uniformi.

Il peso economico di queste dinamiche è rilevante. Una dismissione a fine stagione – di fatto un’uscita dal sistema – non comporta solo la perdita del compenso annuale, ma anche la rinuncia a una carriera che può durare oltre dieci anni. Il danno potenziale, secondo le stime, può arrivare fino a 700-800 mila euro di mancati guadagni.

In questo contesto, il ruolo del Var assume una valenza decisiva anche sul piano economico. Contrariamente alla percezione comune, l’intervento della tecnologia non “salva” il voto dell’arbitro: se un errore viene corretto al monitor, il direttore di gara riceve comunque un’insufficienza. In alcuni casi, come quando un arbitro conferma una decisione errata dopo revisione, la valutazione può crollare ulteriormente, incidendo pesantemente sulla media.

Il sistema retributivo coinvolge tutta la squadra arbitrale. Gli assistenti percepiscono tra gli 8 mila e i 30 mila euro annui, con gettoni da circa 1.400 euro a partita in Serie A; i Var specialisti arrivano a 1.700 euro a gara. Per chi esce dal ruolo di arbitro centrale, resta la possibilità di essere impiegato come Var, con compensi ridotti ma comunque importanti.

Al vertice della piramide si colloca il designatore, figura chiave anche nell’inchiesta milanese: il compenso per questo ruolo si aggira intorno ai 200 mila euro annui. Una posizione che, oltre all’aspetto economico, concentra potere decisionale sulle designazioni e, indirettamente, sulle carriere.

L’inchiesta milanese sta dunque mettendo in luce un sistema in cui la dimensione tecnica e quella economica risultano strettamente intrecciate. Un equilibrio delicato, in cui ogni decisione in campo può tradursi in una conseguenza concreta fuori dal terreno di gioco.

Un meccanismo che, secondo alcune testimonianze, avrebbe generato tensioni e malumori interni, alimentando il sospetto di un sistema non sempre basato esclusivamente sul merito. E mentre le indagini proseguono, resta aperto il nodo centrale: capire se le regole che governano il mondo arbitrale siano state applicate in modo uniforme o se, come ipotizzato dagli inquirenti, abbiano subito distorsioni con effetti diretti anche sul piano economico.