Il Val Gallico ritrova Paviglianiti dopo tre mesi, e la sua prova è superlativa. Pelle cerca di trascinare il Gioiosa Ionica, mentre l'Ardore scopre Marques. Ecco la formazione ideale della ventesima giornata

Dal fragoroso 8-1 del Val Gallico alla prima caduta stagionale della capolista Deliese: tanto è successo nel ventesimo turno del campionato di Promozione B. Come di consueto, ecco allora la top 11 settimanale stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Se la notizia è la prima caduta stagionale della capolista, l'allenatore della settimana non poteva che essere il suo giustiziere, ovvero Giuseppe Aquilino della Pro Pellaro.

La difesa

Si parte con la porta che è protetta da Giorgio Galluzzo della Bovalinese, il quale si porta a casa un altro clean sheet su un campo difficile come quello di Sc Soverato. Nella difesa a tre spicca innanzitutto Paviglianiti del Val Gallico, al rientro dopo tre mesi a causa di un grave infortunio. Ottima prova anche di Orlando, difensore del Melito nel 2-2 contro il Gioiosa Ionica. Chiude il terzetto Banchio dello Sporting Polistena.

Il centrocampo

Interni di centrocampo inediti dal momento che in top ci vanno Castorani del Melito (gran gol il suo) e Fittaioli dell'Africo, autore di una doppietta. Stagione davvero superlativa quella di Catalano del Val Gallico che anche sabato, nell'8-1 rifilato al Taverna, è stato tra i migliori in campo. Il Capo Vaticano dilaga grazie anche alla doppietta di Dragan.

L'attacco

La Deliese cade per la prima volta in questa stagione (esclusa la Coppa Italia Dilettanti) e il giustiziere è Fabio Sapone che, inoltre, regala alla Pro Pellaro il primo successo nel 2026. Pelle cerca di trascinare il Gioiosa Ionica nel 2-2 di Melito, mentre l'Ardore ha scoperto Marques.