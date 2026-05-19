Un indizio social, di quelli capaci di accendere il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, e alimentare interrogativi che, almeno per ora, restano senza risposta. Il Castrovillari Calcio ha pubblicato nelle scorse ore una storia Instagram che non è passata inosservata: una cartina geografica della Basilicata con le squadre che, secondo la grafica condivisa sul social, prenderebbero parte al prossimo campionato di Eccellenza lucana 2026/27. Tra i club indicati compare incredibilmente anche il nome del Castrovillari, con tanto di stemma rossonero piazzato simbolicamente nell’area nei pressi di Rotonda.

Un dettaglio che ha immediatamente fatto scattare interpretazioni e supposizioni. Semplice provocazione comunicativa o indizio di qualcosa che realmente bolle in pentola? Il contesto rende inevitabile il tam tam. Dopo la retrocessione in Promozione calabrese, maturata al termine di una stagione di Eccellenza fortemente condizionata dalla pesante penalizzazione in classifica, il futuro dei Lupi del Pollino resta tutto da decifrare. E l’ipotesi che il club possa tentare una ripartenza diversa, magari attraverso l’acquisizione di un titolo sportivo che consenta l’approdo in Eccellenza lucana, non appare del tutto campata in aria, almeno alla luce delle dichiarazioni rilasciate appena poche settimane fa dall’allenatore Fabrizio Daghio ai microfoni di LaC News24: «I tifosi possono iniziare a sognare – aveva affermato il tecnico – . Non è ancora nulla di certo, ma c’è la possibilità che il Castrovillari acquisisca un titolo di categoria superiore. In ogni caso, quasi certamente non disputerà il prossimo campionato di Promozione».

La storia Instagram pubblicata dal club rossonero sembra quasi fare eco a quelle parole. Anche se, al momento, elementi concreti non ce ne sono. E allora resta in piedi anche una seconda lettura: quella di una mossa volutamente provocatoria, forse per riaccendere l’attenzione attorno alla storica società rossonera in un momento cruciale per la città, con la campagna elettorale per le comunali entrata nel vivo in vista del voto del prossimo weekend. Un messaggio indirizzato a imprenditori, istituzioni o potenziali nuovi interlocutori? Per ora il Castrovillari parla con gli indizi, non con gli annunci. Ma se davvero si trattasse soltanto di una provocazione, resterebbe comunque una domanda: in una piazza storica del calcio dilettantistico calabrese che chiede chiarezza sul proprio futuro calcistico, alimentare suggestioni senza spiegazioni è una strategia comunicativa o soltanto un modo per aggiungere altra confusione a una stagione già abbastanza tormentata.