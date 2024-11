Appena è partita la prevendita on line per i supporters delle Aquile la coda è cresciuta a dismisura raggiungendo un picco di circa 5mila persone in attesa di accaparrarsi il posto sugli spalti del Ceravolo

Allo scoccare delle 15 di oggi (apertura dei botteghini) ci siamo collegati sulla piattaforma digitale Ticketone per provare a comprare un biglietto per il derby Catanzaro-Cosenza in programma domenica prossima allo stadio Nicola Ceravolo, partita che torna dopo ben 33 anni in Serie B. Come ci si poteva immaginare il sito ci ha indirizzato su una pagina dove siamo stati messi in coda, mentre davanti a noi ci siamo trovati ben 4079 utenti che provavano ad accaparrarsi un posto per il primo dei due match più importanti della stagione per le due squadre calabresi. Dopo circa 40 minuti abbiamo avuto accesso alla pagina dove era possibile selezionare settore e posto. Neanche a dirlo la curva Massimo Capraro – occupata abitualmente dalla tifoseria organizzata giallorossa – era già tutta esaurita, erano rimasti disponibili pochissimi biglietti nei Distinti e ancora una buona parte nei diversi settori della Tribuna.

Ci riproviamo alle 17.29. Questa volta però ci fa accedere subito alla pagina dove è possibile selezionare i posti e notiamo un unico e piccolo pallino blu in tribuna est. Il pallino rappresenta il solo posto rimasto disponibile per il big match Catanzaro-Cosenza.

Insomma in poco più di due ore lo stadio Nicola Ceravolo è andato sold out. La febbre giallorossa è salita a temperature altissime anche se manca ancora una settimana al derby di Calabria. Purtroppo ci saranno solo 750 tifosi ospiti, che già negli scorsi giorni avevano acquistato la prevendita. Una piccola macchia rossoblù in uno stadio che si trasformerà in un inferno giallorosso. Infatti i tifosi del Catanzaro quest’anno sono finiti parecchie volte sulle pagine dei giornali nazionali e regionali per la grande passione e lo spettacolo che stanno dimostrando partita dopo partita, in casa e in trasferta, in questo campionato di Serie B.

Tredicimila persone tra supporters giallorossi, tifosi ospiti e addetti ai lavori potranno assistere a una partita che con certezza rimarrà nella storia calcistica della Calabria.