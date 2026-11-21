Lunedì 23 novembre alle 16 la presentazione dell'iniziativa promossa da Area Csr Lnd , CR Calabria e la Ssd Kennedy per offrire sicurezza e accoglienza alle donne in difficoltà

Il calcio dilettantistico calabrese segna un gol importante fuori dal rettangolo verde, facendosi promotore di un'iniziativa dal forte impatto civico. Al Centro Tecnico Federale di Catanzaro nasce infatti il primo Punto Viola all'interno di un impianto calcistico, un vero e proprio presidio di sicurezza, ascolto e prima accoglienza pensato per tutelare le donne in situazioni di pericolo o difficoltà. Applicato a una struttura sportiva, il progetto punta a rafforzare il ruolo del campo da gioco non più soltanto come spazio dedicato all'agonismo, ma come luogo vivo di comunità, responsabilità sociale e protezione del territorio.

L'appuntamento istituzionale e i promotori

L'iniziativa è frutto della sinergia tra l'Area CSR (Responsabilità Sociale d'Impresa) della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Calabria e la società S sd Kennedy . Il taglio del nastro ufficiale è fissato per lunedì 23 novembre, a partire dalle ore 16 , con una cerimonia di presentazione che illustrerà nel dettaglio le finalità del progetto e le modalità operative di supporto sul campo.

L'orgoglio del presidente Saverio Mirarchi

A sottolineare la portata dell'iniziativa è intervenuto il presidente della LND Calabria, Saverio Mirarchi, che ha rivendicato con forza la vocazione sociale del movimento: «Non solo risultati e classifiche ma anche progetti sociali che qualificano il valore del calcio dilettantistico e di quello calabrese in particolare. Le attenzioni che rivolgeremo alle donne in difficoltà rappresentano il valore aggiunto del nostro movimento e noi siamo orgogliosi di sostenere, insieme al supporto della società Kennedy di Catanzaro, anche questo impegno per il bene delle nostre tesserate e non solo».