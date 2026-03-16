Il momento del Catanzaro è di quelli che fanno sognare. Otto risultati utili consecutivi per i ragazzi di Aquilani, un cammino solido e la sensazione crescente che la squadra giallorossa abbia trovato il passo giusto nel momento più delicato della stagione. Con 52 punti in classifica e il quinto posto saldamente in mano, i giallorossi stanno vivendo una fase importante del loro campionato di Serie B. Alle spalle c’è il Modena, distante cinque lunghezze, mentre davanti il Palermo mantiene lo stesso margine. Un equilibrio sottile che rende ogni partita decisiva nella corsa playoff.

Proprio per questo il turno infrasettimanale dellla 31esima giornata rappresentava una tappa chiave. Domani sera alle 20, allo stadio Ceravolo, era in programma la sfida tra Catanzaro e Modena: uno scontro diretto che avrebbe potuto consolidare definitivamente la posizione dei giallorossi. Ma il calcio, a volte, deve fare i conti con la realtà. Il ciclone Jolina, che in queste ore sta interessando la Calabria con piogge intense e condizioni meteo avverse, ha costretto al rinvio della partita. Una decisione presa per ragioni di sicurezza che cambia inevitabilmente il programma delle due squadre. Per il Catanzaro, il rinvio significa soprattutto interrompere il ritmo di una squadra che stava vivendo una fase positiva. Giocare subito avrebbe offerto la possibilità di sfruttare l’inerzia delle ultime settimane e di tentare l’allungo proprio contro l’inseguitrice diretta. Ora, invece, la gara verrà recuperata più avanti. Le prime ipotesi parlano di una collocazione dopo Pasqua, indicativamente nella seconda metà di aprile, con date possibili attorno al 14 o al 21 del mese.

Un rinvio che non cambia la classifica, ma che inevitabilmente rimescola i tempi non per la corsa playoff, perché quella sembra essersi già delineata, ma per quanto riguarda il posizionamento nella griglia della roulette delgi spareggi promozione. Ora però bisogna pensare già alla trasferta di Cesena, in programma il prossimo fine settimana.