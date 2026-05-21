Bastano pochi minuti per raccontare la febbre che ha travolto un’intera città. La corsa ai biglietti per la finale d’andata tra Catanzaro e Monza, in programma domenica 24 maggio alle 20, si è trasformata in un autentico assalto collettivo, capace di mandare in tilt i sistemi di vendita e riempire, contemporaneamente, botteghini e ricevitorie autorizzate.

Alle 15 in punto, orario fissato per l’apertura ufficiale della vendita, migliaia di tifosi giallorossi si sono riversati sui portali online di TicketOne, generando un traffico impressionante di accessi simultanei. Una pressione enorme che ha rallentato le procedure e alimentato ulteriormente l’ansia di chi tentava di assicurarsi un posto per una delle partite più importanti della storia recente del club.

Scene identiche anche davanti ai punti vendita fisici, con lunghe file formatesi già nelle ore precedenti all’apertura. Un’attesa carica di tensione e speranza, culminata però nel medesimo verdetto: tutto esaurito.

Nel giro di pochissimo tempo, la mappa dei posti disponibili si è tinta completamente di grigio, segnale inequivocabile di un sold out rapidissimo. Domenica sera saranno oltre 12mila i cuori giallorossi pronti a spingere la squadra di Alberto Aquilani nel primo atto della sfida che vale una stagione intera.

Il “Ceravolo” si prepara così a diventare una bolgia. Un’atmosfera da grandi occasioni per accompagnare il Catanzaro verso novanta minuti che possono avvicinare il sogno più atteso: il ritorno nel paradiso del calcio italiano.