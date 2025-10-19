Il Catanzaro perde in malo modo con il Padova in casa. Un risultato che legittima gli ospiti e fa preoccupare l’ambiente giallorosso, visto che si tratta della seconda sconfitta consecutiva e la classifica, dopo 8 giornate, vede le Aquile stazionare in 15esima posizione, un gradino sopra la zona rossa, quella che fa paura.

Mister Aquilani, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «Dispiace. Sembra sia sempre il giorno della svolta, invece ci manca sempre qualcosa. Avevamo iniziato bene, poi abbiamo preso gol sulla prima azione e la reazione è stata confusionaria».

«Io vedo impegno, vedo le reazioni. Mi sento in discussione, sono io il responsabile, mi prendo la responsabilità ma non sono uno che molla, quello è sicuro», ha continuato il tecnico romano.

«Ho confermato la formazione perché credo che a Monza abbiamo fatto comunque una bella partita – ha detto il mister –. Sono tutte partite diverse, manca l’energia positiva, manca un po’ di gamba, manca anche un po’ di fortuna. Mancano diverse cose, ma non manca l’anima: i giocatori vedo che sono concentrati e vedo che hanno voglia di fare meglio».

Poi, alla domanda secca su eventuali contatti con il direttore sportivo Polito dopo la partita e sull’eventuale fiducia: «Al momento non ci siamo sentiti».