Il problema all’adduttore è più serio del previsto e il talento giallorosso di proprietà del Milan dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema

Brutta tegola per Catanzaro e Milan: la stagione di Alphadjo Cisse si chiude in anticipo. Quella che inizialmente sembrava una lesione importante ma gestibile si è rivelata invece più grave del previsto, al punto da rendere necessario l’intervento chirurgico.

L’infortunio contro la Reggiana

Il problema fisico era emerso durante la sfida di Serie B tra il Catanzaro e la Reggiana. Schierato titolare da Alberto Aquilani, Alphadjo Cisse si era fermato dopo appena venti minuti di gioco, accusando un dolore all’adduttore.

I primi esami strumentali avevano evidenziato una lesione muscolare di secondo grado, un infortunio che già faceva presagire uno stop di almeno un paio di mesi. Una notizia pesante per i giallorossi, ma che lasciava comunque uno spiraglio per un possibile rientro nel finale di stagione.

Nuovi accertamenti a Milanello

Ulteriori approfondimenti diagnostici hanno però ridimensionato le speranze. Cisse si è recato a Milanello, dove è stato valutato dallo staff sanitario del Milan, club che ne detiene il cartellino dopo l’acquisto nella finestra invernale di mercato e il contestuale ritorno in prestito al Catanzaro.

Gli esami hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema muscolare. Una decisione condivisa tra il giocatore e il club rossonero, con l’obiettivo di evitare ricadute e consentire un pieno recupero in vista della prossima stagione.

Stagione finita

Il classe 2006 sarà operato nei prossimi giorni e, di fatto, la sua stagione in giallorosso può considerarsi conclusa. Una perdita significativa per il Catanzaro, che dovrà rinunciare a uno dei suoi giovani più promettenti nella fase decisiva del campionato. Per il Milan, invece, l’obiettivo sarà ora quello di accompagnare il percorso di recupero del ragazzo, tutelando un investimento importante in prospettiva futura.