Brutte notizie in casa giallorossa. Il Catanzaro dovrà fare a meno di Alphadjo Cisse per un periodo stimato tra i 30 e i 40 giorni, a seguito dell’infortunio riportato nel corso della gara contro la Reggiana.

Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo al 18’ del primo tempo dopo aver avvertito un dolore improvviso che non gli ha consentito di proseguire la partita. Gli accertamenti strumentali effettuati nelle ore successive hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro, che secondo le prime diagnosi sarebbe di secondo grado.

Qualora la valutazione clinica venisse confermata nei prossimi controlli, i tempi di recupero potrebbero estendersi fino a circa 60 giorni.

Si tratta di uno stop pesante, sia per il giocatore sia per il Catanzaro, che perde una pedina importante in un momento delicato della stagione. Lo staff medico seguirà quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico, ma la linea resta improntata alla massima prudenza: il rientro avverrà solo dopo il completo recupero funzionale, per scongiurare possibili ricadute.

Nei prossimi giorni Cisse inizierà il percorso riabilitativo. Nell’ambiente giallorosso l’auspicio è quello di poterlo riavere a disposizione nella parte finale del campionato, nelle migliori condizioni possibili.