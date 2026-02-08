C’è un momento nella carriera di ogni giovane calciatore che rimane impresso per sempre. Per Mattia Liberali, classe 2007, quel momento è arrivato ieri al “Ceravolo”. Alla sua prima partita da titolare in casa, ha segnato il primo gol in Serie B che coinvide con il primo con la maglia del Catanzaro, trasformando la partita contro la Reggiana in una giornata indimenticabile. Il suo sinistro all’angolo ha aperto la strada al 2-0 finale, firmato poi da D’Alessandro.

Dopo una prima parte di stagione vissuta più ai margini, ora Liberali si sta prendendo il suo spazio con continuità, dimostrando maturità e personalità. Non è solo un gol, ma la conferma di un percorso iniziato nelle giovanili del Milan e completato con l’esordio in Serie A: la crescita del ragazzo prende forma davanti ai suoi attuali tifosi.

La vittoria di ieri interrompe il digiuno del Catanzaro e segna la prima affermazione del girone di ritorno. Ma il trionfo di Liberali va oltre il risultato, è il segnale che la squadra ha un talento capace di accendere le partite, di cambiare il ritmo e di farsi notare Il futuro del Catanzaro, almeno per questa stagione, ha un altro volto giovane e brillante: quello di Mattia Liberali.