La straordinaria partecipazione registrata tra Piazza G. Amendola di Savuto e il Castello Angioino conferma una verità ormai evidente: il nostro territorio sta assumendo un ruolo centrale nel panorama culturale e aggregativo della Calabria.

Migliaia di persone, famiglie, giovani, scuole calcio, amministratori e appassionati arrivati da tutta la regione hanno scelto Cleto per vivere una serata autentica, intensa e popolare. Non un semplice evento, ma un’esperienza collettiva capace di unire generazioni diverse attorno ai valori più veri dello sport e della comunità.

La presenza di Francesco Repice e Beppe Bergomi ha dato voce e prestigio a una notte che resterà nella memoria di tutti. Ma il segnale più forte è arrivato dal territorio stesso: dalla partecipazione, dall’entusiasmo e dall’energia di una comunità che dimostra di avere fame di cultura, di bellezza e di occasioni di condivisione.

«È stata una serata dal grande carico emozionale per tutti i presenti, in particolare per gli appassionati di sport» – ha dichiarato il sindaco Armando Bossio – «Abbiamo assistito ad un talk sportivo di altissimo livello che ha evidenziato quanto il calcio, quello vero, riesca ancora ad emozionare e ad essere fortemente coinvolgente per le persone.

Il connubio Repice-Bergomi non rappresenta soltanto un enorme valore sportivo, ma è anche la testimonianza di uno straordinario spessore umano che ieri sera ha fatto la differenza e ha lasciato un segno profondo.

Il Castello Angioino, ancora una volta, ha incantato tutti i presenti e giorno dopo giorno si candida sempre di più ad essere uno spazio destinato ad ospitare grandi eventi di rilievo regionale. La nostra comunità merita momenti come questi. Abbiamo lavorato partendo da zero per far conoscere le nostre bellezze e ieri quei luoghi si sono riempiti di emozione pura. Questo ci darà ancora più forza per migliorarci e continuare a costruire opportunità per il territorio».

Cleto oggi lancia un messaggio chiaro: anche i piccoli borghi possono diventare grandi centri di attrazione culturale regionale, capaci di costruire eventi di qualità e di creare connessioni vere tra persone, istituzioni e nuove generazioni.

Il Castello Angioino, illuminato dalle emozioni di questa serata, è diventato il simbolo di una Calabria che non si arrende agli stereotipi, ma che investe nella cultura, nello sport e nell’identità dei territori. Questa non è stata soltanto una serata riuscita. È stata la dimostrazione concreta che il nostro territorio può essere protagonista.