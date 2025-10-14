A metà ottobre, la stagione dilettantistica inizia a entrare nel vivo della sua competizione. Si gioca infatti su più fronti e, insieme alle altre competizione, torna in campo anche la Coppa Calabria. Domani sono in programma le gare valide per gli ottavi di finale di andata, relative al torneo riservato solamente alle squadre partecipanti al campionato di Prima Categoria. Ecco allora le migliori sedici che si giocheranno un posto nei quarti di finale, nel doppio confronto.

Gli incroci

Dopo il brivido iniziale, prosegue il percorso della Silana campione in carica che ha tutta l'intenzione di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La compagine bianco/azzurra ospiterà il Cus Unical nel primo dei due match, ma l'intenzione è quella di mettere le cose in chiaro già all'andata. Impegnato a Scandale invece il Real Montepaone, attuale capolista nel girone C. La compagine biancoverde sarà di scena in terra crotonese, in una sfida tutt'altro che semplice. Impegnate in trasferta, invece, due delle tre capoliste del girone D, ovvero Catona e Melicucco rispettivamente contro Academy Ardore e Bagnarese. Il club bianco/azzurro quest'anno vuole arrivare in fondo in tutte le competizioni, di conseguenza le ambizioni sono alte. Stessa cosa per il Melicucco, retrocesso dalla Promozione B ma con l'obiettivo di risalire subito. La formazione biancorossa punta al passaggio del turno contro una Bagnarese che in campionato è ancora ferma a zero punti.

Curiosità invece per lo scontro tra Promosport e Nuova Ada, due formazioni sicuramente attrezzate per fare bene in questa stagione e proprio per questo tale doppio confronto è da tripla, come è da tripla anche Atl. San Lucido-Commenda, due squadre che nei rispettivi gironi stanno faticano. Insidia Corigliano per la Soccer Montalto, altra nobile decaduta dalle categorie superiori. Il programma si chiude con Guardavalle-Città di Siderno, appaiate entrambe in campionato a quota 6 punti e dunque anche un assaggio di quello che sarà il duello per i primi posti del raggruppamento C.

Le partite

Academy Ardore-Catona

Atl. San Lucido-Commenda

Bagnarese-Melicucco

Guardavalle-Città di Sidenro

Corigliano-Soccer Montalto

Promosport-Nuova Ada

Scandale-Real Montepaone

Silana-Cus Unical