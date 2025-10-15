La Coppa Calabria (competizione riservata solamente alle squadre militanti nel campionato di Prima Categoria) chiama agli straordinari le formazioni ancora in corsa dal momento che, tra la gara di campionato giocata e quella che deve arrivare, scendono in campo per il classico mercoledì di coppa in virtù dell'andata degli ottavi di finale. Primo round in archivio dunque, con qualche match già indirizzato e altri ancora incerti. Ecco allora come è andata.

Le partite

Partendo da chi è campione in carica, la Silana si aggiudica il primo round contro il Cus Unical, vincendo per 1-0 grazie alla rete, al 25' pt, di Perri e con la compagine sangiovannese sempre più convinta di difendere il trofeo anche quest'anno.

Successi esterni per Catona e Città di Siderno, rispettivamente contro Academy Ardore e Guardavalle, che mettono sui binari giusti il match di ritorno. Gol e spettacolo innanzitutto ad Ardore, ma alla fine a sorridere è la controparte bianco/azzurra grazie alle reti di D'Agostino, Dennis e Romeo ma le reti locali di Federico e Politano tengono ancora tutto aperto. La compagine sidernese si impone invece 1-2 in quel di Guardavalle grazie alla decisiva doppietta di Cecere, sempre più chiave della squadra, ma con un ritorno da giocare e con la rete locale di Carastoian che tiene la bilancia in mezzo.

Gol e spettacolo anche in Atletico San Lucido-Commenda, con il match terminato 3-1 in favore dei padroni di casa ma anche qui il passaggio del turno è tutto da scrivere e decidere. Si aggiudicano il primo round anche Bagnarese, Corigliano e Scandale, rispettivamente contro Melicucco, Soccer Montalto e Real Montepaone, vittoriose entrambe per 2-1 davanti ai propri tifosi. Ciclone Promosport, infine, che ipoteca già all'andata il passaggio del turno, schiantando il Nuova Ada per 4-0.

I risultati

Academy Ardore-Catona 2-3

Atl. San Lucido-Commenda 3-2

Bagnarese-Melicucco 2-1

Guardavalle-Città di Siderno 1-2

Corigliano-Soccer Montalto 2-1

Promosport-Nuova Ada 4-0

Scandale-Real Montepaone 2-1

Silana-Cus Unical 1-0