Nel primo round delle fasi finali della competizione vincono in casa Bagnarese, Corigliano e Scandale. Blitz esterno del Città di Siderno
La Coppa Calabria (competizione riservata solamente alle squadre militanti nel campionato di Prima Categoria) chiama agli straordinari le formazioni ancora in corsa dal momento che, tra la gara di campionato giocata e quella che deve arrivare, scendono in campo per il classico mercoledì di coppa in virtù dell'andata degli ottavi di finale. Primo round in archivio dunque, con qualche match già indirizzato e altri ancora incerti. Ecco allora come è andata.
Le partite
Partendo da chi è campione in carica, la Silana si aggiudica il primo round contro il Cus Unical, vincendo per 1-0 grazie alla rete, al 25' pt, di Perri e con la compagine sangiovannese sempre più convinta di difendere il trofeo anche quest'anno.
Successi esterni per Catona e Città di Siderno, rispettivamente contro Academy Ardore e Guardavalle, che mettono sui binari giusti il match di ritorno. Gol e spettacolo innanzitutto ad Ardore, ma alla fine a sorridere è la controparte bianco/azzurra grazie alle reti di D'Agostino, Dennis e Romeo ma le reti locali di Federico e Politano tengono ancora tutto aperto. La compagine sidernese si impone invece 1-2 in quel di Guardavalle grazie alla decisiva doppietta di Cecere, sempre più chiave della squadra, ma con un ritorno da giocare e con la rete locale di Carastoian che tiene la bilancia in mezzo.
Gol e spettacolo anche in Atletico San Lucido-Commenda, con il match terminato 3-1 in favore dei padroni di casa ma anche qui il passaggio del turno è tutto da scrivere e decidere. Si aggiudicano il primo round anche Bagnarese, Corigliano e Scandale, rispettivamente contro Melicucco, Soccer Montalto e Real Montepaone, vittoriose entrambe per 2-1 davanti ai propri tifosi. Ciclone Promosport, infine, che ipoteca già all'andata il passaggio del turno, schiantando il Nuova Ada per 4-0.
I risultati
Academy Ardore-Catona 2-3
Atl. San Lucido-Commenda 3-2
Bagnarese-Melicucco 2-1
Guardavalle-Città di Siderno 1-2
Corigliano-Soccer Montalto 2-1
Promosport-Nuova Ada 4-0
Scandale-Real Montepaone 2-1
Silana-Cus Unical 1-0