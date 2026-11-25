Gli ospiti vanno due volte in vantaggio con Romio e Leonori, ma Anane, autore di una doppietta, e Mazza ribaltano il risultato. Ritorno il 9 dicembre a Trebisacce il 9 dicembre

Il Soriano Fabrizia vince in rimonta per 3-2 contro il Trebisacce nell'andata della semifinale di Coppa Italia Dilettanti Calabria. Una gara ricca di emozioni, con gli ospiti capaci di portarsi due volte in vantaggio prima della rimonta dei padroni di casa nel finale. Il Trebisacce sblocca il risultato al 42' del primo tempo con Romio, dopo che il Soriano aveva sfiorato il vantaggio in più occasioni, compresa una conclusione di Staropoli respinta sulla linea.

Nella ripresa il Soriano trova subito il pareggio. Al 6' è Anane, su calcio di rigore, a firmare l'1-1. La reazione del Trebisacce è immediata e al 12' gli ospiti tornano avanti con Leonori, per il momentaneo 1-2. Il Soriano non si arrende e nel finale completa la rimonta. Al 40' arriva il pareggio firmato da Mazza, che riporta il risultato sul 2-2. Due minuti più tardi, al 42', è ancora Anane a trovare la rete del sorpasso e del definitivo 3-2.

Il Trebisacce torna dunque a casa con una sconfitta di misura dopo essere stato avanti per due volte, ma il discorso qualificazione resta completamente aperto. La gara di ritorno è in programma mercoledì 9 dicembre alle 14:30 allo stadio “Giuseppe Amerise” di Trebisacce. Sarà quindi il confronto sul campo degli ionici a decidere quale delle due squadre accederà alla finale.

Nell'altra semifinale, invece, si affronteranno Palmese e Pro Pellaro, con la gara d'andata in programma alle ore 18. Anche in questo caso il doppio confronto stabilirà la seconda finalista della competizione regionale.