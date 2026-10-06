Il movimento dilettantistico calabrese si appresta a vivere un mercoledì di fondamentale importanza. Nel pomeriggio si torna infatti subito in campo per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti. La competizione vede attualmente una situazione di perfetta parità nel bilancio tra le categorie: sono otto le formazioni di Eccellenza e otto quelle di Promozione pronte a contendersi la qualificazione. Tra sfide dall'esito apparentemente già segnato e incroci ancora completamente aperti, si preannuncia una giornata ricca di emozioni.

I detentori del titolo e i finalisti uscenti

L'unica compagine che può considerare il discorso qualificazione quasi del tutto archiviato è la Dbr Luzzi. La formazione guidata da mister Magarò, campione in carica e detentrice del trofeo, punta con decisione a un clamoroso bis: il match contro la Soccer Montalto si preannuncia come una pura formalità, forte dell'ampio 4-0 maturato all'andata.

Impegno decisamente più probante per la Deliese, finalista della passata edizione. La squadra di mister Andrea Parentela sarà di scena sul campo dell'Sc Soverato per il secondo atto del confronto, partendo comunque dal prezioso e risicato vantaggio dell'1-0 ottenuto nei primi novanta minuti.

Corigliano-Trebisacce e gli altri derby ad alta tensione

Tra le formazioni ambiziose figura anche la Pro Pellaro, che davanti al proprio pubblico attende il Val Gallico con l'obiettivo di blindare il passaggio del turno, forte dell'1-0 corsaro dell'andata. Ha già ampiamente indirizzato la qualificazione il Soriano Fabrizia, pronto a ospitare la Rocca di Neto dopo il chiaro 1-3 dell'andata conquistato in terra cosentina.

Grande attesa per il derby cosentino tra Corigliano e Trebisacce, protagoniste nei rispettivi gironi di Promozione A ed Eccellenza: dopo il pirotecnico 3-2 dell'andata, resta da capire se i delfini giallorossi sapranno gestire il minimo scarto. Si preannuncia infuocato anche il derby reggino tra Locri e Bovalinese, con gli ospiti chiamati a difendere lo 0-1 della prima sfida. Chiudono il quadro la gara casalinga del Cotronei, che riparte dal 2-1 inflitto al City Rende, e la sfida dello stadio "Lo Presti" tra Palmese e Virtus Rosarno, in perfetto equilibrio dopo il 2-2 dell'andata.

Il programma completo

Locri-Bovalinese (0-1)

Cotronei-City Rende (2-1)

Soccer Montalto-dbr (0-4)

Sc Soverato-Deliese (0-1)

Soriano-Rocca di Neto (3-1)

Corigliano-Trebisacce (2-3)

Pro Pellaro-Val Gallico (1-0)

Palmese-Virtus Rosarno (2-2)