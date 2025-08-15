A decidere il match e la qualificazione ai sedicesimi di finale è il gol arrivato al 32’. Nonostante l’eliminazione, le Aquile colpiscono un palo e mostrano organizzazione e compattezza contro un avversario di categoria superiore

Esordio stagionale con sconfitta per il Catanzaro che saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Sassuolo, nella sfida valida per i trentaduesimi di finale. La gara, disputata nel giorno di Ferragosto al Mapei Stadium, ha messo di fronte i giallorossi a un avversario di Serie A, offrendo comunque indicazioni incoraggianti per mister Aquilani e i suoi in vista del campionato cadetto.

Il gol decisivo arriva al 32′ del primo tempo: Berardi serve un filtrante che libera Doig, bravo a battere Pigliacelli con un tiro al volo di sinistro. Il Catanzaro aveva faticato a rendersi pericoloso in avvio, con entrambe le squadre in fase di studio. La prima occasione significativa arriva al 18′, con Doig che mette un cross teso dalla sinistra, senza trovare deviazioni, e poi al 28′ Laurienté, fermato dal portiere giallorosso. Il Catanzaro prova a rispondere al 38′ con Di Chiara dai 30 metri, ma Turati blocca senza problemi.

Nella ripresa, i ritmi aumentano e le occasioni arrivano da entrambe le parti. Al 59′ Rispoli colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfiorando il pareggio. Il Sassuolo gestisce il vantaggio e cerca il raddoppio con Laurienté e Pinamonti, fermati dalla difesa e dall’attento Pigliacelli. I cambi di Aquilani, che inserisce D’Alessandro, Pittarello e Nuamah per dare freschezza alla manovra offensiva, non modificano il risultato finale con il triplice fischio che arriva dopo cinque minuti di recupero.