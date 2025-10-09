Si ferma ai trentaduesimi di finale il percorso in Coppa Italia (Serie D) per il Sambiase che, davanti a proprio pubblico, cede 0-1 contro la Reggina nel derby calabrese. Partita dall'alto ritmo e dall'importante intensità, con occasioni sia da una parte che dall'altra. Alla mezz'ora del primo tempo amaranto in dieci per l'espulsione di Fomete che commette fallo ai danni di uno scatenato Furiato. L'inferiorità numerica, però, permette lo stesso agli ospiti di passare in vantaggio in vantaggio, nei minuti conclusivi del primo tempo, a causa di una sfortunata autorete di Pantano. Il punteggio non cambierà più e Reggina che stacca il pass per i sedicesimi.

Le parole di Lio

Un po' di rammarico, ma anche consapevolezza nei propri mezzi nelle parole del tecnico giallorosso, Tony Lio, nella conferenza stampa post partita: «Sicuramente c'è rammarico, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché hanno dato tutto quello che avevano anche se avevamo cambiato parecchio mettendo gente che aveva giocato poco. Sono convito che se nel primo tempo non prendevamo quella sfortunata autorete, nella ripresa sarebbe stata un'altra partita».

E ancora: «Siamo stati sfortunati, dal momento che abbiamo anche preso una traversa con Diogo ma potevamo fare meglio in molte delle nostre giocate. Forse abbiamo sbagliato un po' troppo ma ci sta, poiché venivamo da una gara importante come quella contro il Savoia. Ho un gruppo di ragazzi che si sta applicando bene ed era giusto dare spazio a tutti quanti».