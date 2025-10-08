Prestazione cinica per la squadra amaranto che, pur in dieci uomini per oltre un’ora, difende il vantaggio firmato da Zenuni e chiude avanti. Giallorossi pericolosi ma poco incisivi e sfortunati

La Reggina conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D battendo il Sambiase 1-0 al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme. A decidere il derby è un gol di Zenuni nel finale del primo tempo, con una conclusione deviata da Pantano che beffa il portiere Giuliani.

La partita non è particolarmente brillante, ma la squadra di Trocini, in dieci uomini per oltre un’ora dopo la discutibile espulsione di Fomete, gestisce con ordine e carattere il vantaggio fino al termine. Il tecnico amaranto sceglie il turnover, dando spazio a diversi giocatori finora poco utilizzati: in porta c’è Boschi, in difesa Lanzillotta, Adejo, Girasole e lo stesso Fomete.

L’avvio di gara è equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti. Montalto e Laaribi provano a rendersi pericolosi, mentre il Sambiase risponde con Costanzo da posizione angolata. Al 34’ arriva l’episodio chiave: l’arbitro mostra il rosso diretto a Fomete per un presunto fallo da ultimo uomo su Furiato, tra le proteste della panchina amaranto. Poco dopo Zenuni spreca da buona posizione, ma si riscatta in chiusura di tempo trovando la rete dell’1-0.

Nel secondo tempo il Sambiase aumenta la pressione e sfiora il pari con Furiato, che colpisce la traversa. Un errore di Adejo mette in difficoltà la retroguardia amaranto, ma Girasole interviene in extremis ed evita il peggio. In contropiede la Reggina ha l’occasione per chiudere i conti con Edera, che si fa però ipnotizzare da Giuliani.

Gli amaranto stringono i denti fino al triplice fischio e portano a casa una vittoria sofferta ma preziosa. La squadra di Trocini approda così ai sedicesimi di finale, dove il 22 ottobre ospita al “Granillo” la Nocerina, reduce dall’eliminazione della Gelbison. Adesso l’attenzione si sposta sul campionato: domenica c’è il derby con il Messina, banco di prova importante per testare la crescita del gruppo.