È tempo di Coppa Italia e di esordi ufficiali: oggi pomeriggio il “Mapei Stadium” ospita Sassuolo-Catanzaro per i trentaduesimi di finale. La sfida promette spettacolo, con circa 230 tifosi giallorossi già pronti a colorare il settore ospiti nel giorno di Ferragosto.

Alberto Aquilani è pronto a scendre in campo con il 4-2-3-1. Pigliacelli tra i pali; Favasuli, Brighenti, Antonini e Di Chiara in difesa; Petriccione e Pontisso a dettare i tempi; Nuamah e D’Alessandro ai lati di Iemmello, con Pittarello terminale offensivo. Il tecnico giallorosso potrebbe variare qualche interprete rispetto alle amichevoli, ma il nucleo della squadra dovrebbe restare stabile.

Occhi puntati sul capitano Pietro Iemmello, simbolo e punto di riferimento dei giallorossi. La sua esperienza e il fiuto del gol saranno determinanti in una gara secca che, in caso di parità al 90’, proseguirà direttamente ai calci di rigore.

Grosso. invece, schiera il suo 4-3-3 col classico tridente Laurienté-Pinamonti-Berardi. In difesa Missori, Romagna, Muharemovic e Doig; a centrocampo Iannoni, Boloca e Koné. La squadra emiliana cerca continuità e affiatamento, ma anche un’occasione per testare nuovi interpreti prima dell’esordio in Serie A. Chi passa il turno sfiderà la vincente di Como-Sudtirol.

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Turati; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Brighenti, Antonini, Di Chiara; Petriccione, Pontisso; Nuamah, Iemmello, D’Alessandro; Pittarello. Allenatore: Aquilani