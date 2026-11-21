Seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro, per il Cosenza che vince il derby in casa del Crotone e sale a quota 16 in classifica, in piena zona salvezza. Impensabile fino a qualche settimana fa. Ora invece la squadra di Coppitelli, che in attesa delle gara di domani ha lasciato il penultimo posto al Foggia ed ha agganciato Giugliano ed Altamura, ha davvero cambiato marcia. Per l’ennesima volta nella storia lo “Scida” sorride ai lupi con i padroni di casa che, al contrario, inanellano la loro quinta sconfitta consecutiva. Gli squali chiudono la classifica con un solo punto che, senza la penalizzazione, sarebbero comunque solo 7. L’incubo della Serie D rischia sul serio di diventare realtà per loro.

La partita non è stata delle più belle. Ma la vittoria del Cosenza è stata sicuramente meritata. L’autogol di Bashi a fine primo tempo l’episodio decisivo. L’albanese ha infilato con un colpo di testa all’angolo il proprio portiere dopo un cross al centro di Palmieri. I lupi ad inizio dei due tempi sono andati vicinissimi al gol con Ndow nel primo tempo e con McJannet nella ripresa. Solo la traversa ha salvato Merelli dallo 0-2. Nel finale il Crotone ha provato una timidissima reazione che ha partorito solo un tentativo di Ruggiero dalla distanza, sul quale Rizzo si è fatto trovare pronto. Dametto e compagni non hanno sofferto più di tanto, portando al termine la missione tre punti. Avanti così Cosenza e bravo Coppitelli. Il duro lavoro sta trasformando in possibile, ciò che sembrava impossibile.