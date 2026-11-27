Dopo il successo nel derby di Crotone, il Cosenza cerca continuità nella seconda trasferta consecutiva. Domani, sabato 28 novembre, alle 17:30, i rossoblù affronteranno il Sorrento allo stadio «Donato Curcio» di Picerno, nella gara valida per la 16ª giornata del girone C di Serie C. Alla vigilia della partenza, Federico Coppitelli ha fatto il punto sul momento della squadra, sulle condizioni degli infortunati e sulle caratteristiche del prossimo avversario.

Coppitelli sul momento del Cosenza

«Adesso la squadra ha raggiunto un ottimo livello per quelle che sono le sue qualità e caratteristiche. Le giornate del girone di andata stanno per finire. Dobbiamo arrivare a dicembre continuando a crescere, cercando di fare più punti possibile: ogni occasione è buona. Abbiamo trovato un'identità legata alle caratteristiche dei nostri giocatori. È necessario per noi mantenere questa onda positiva e la capacità di concedere poco agli avversari. Non è in questo momento la classifica che mi spaventa, c'è un equilibrio totale e la possibilità di fare i punti con tutti, ma al tempo stesso di perderli. Questo significa che dobbiamo tenere la barra dritta verso il nostro obiettivo, consapevoli che non sarà semplice, in particolar modo nella seconda parte dell'anno».

Petrovic recuperato, ancora fuori Clemente e Achour

«Ci stiamo spremendo in ogni centimetro della nostra capacità di lavorare, cercando di arrivare sempre alla parte migliore di noi. Quando fai questo esercizio scatta una grande voglia di raggiungere l'obiettivo, indipendentemente dall’avversario che hai di fronte. Una nota positiva è il recupero di Petrovic, perché seppur non sia mai stato assente dalle distinte di gara, ha avuto un problema intestinale che gli ha creato tante difficoltà nella quotidianità. Né Clemente né Achour saranno ancora nei convocati. Contiamo di farli rientrare la prossima settimana».

Coppitelli presenta il Sorrento

«Conosciamo i valori del Sorrento. È una squadra forte, strutturata, pericolosa nei calci d’angolo, che sta facendo un campionato di alta classifica. Siamo consapevoli che dobbiamo prepararci per affrontare competitor che oscillano ai vertici della categoria. Il campo di Picerno è sintetico, piccolo, veloce, dove escono fuori partite che hanno sempre delle storie particolari. Servirà un Cosenza che continui nella scia delle ultime prestazioni, con le stesse caratteristiche nella preparazione e poi nello svolgimento della gara».