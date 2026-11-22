Il Cosenza conquista il derby dello Scida, supera il Crotone per 1-0 e dà ulteriore continuità alla propria risalita in classifica. Al termine della sfida valida per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C, Federico Coppitelli esprime tutta la propria soddisfazione per la prestazione dei rossoblù, senza però perdere di vista il lavoro ancora necessario per allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria.

Il tecnico sottolinea soprattutto la disponibilità dei suoi calciatori, capaci di reagire alle difficoltà incontrate nella prima parte della stagione. Per Coppitelli la squadra ha finalmente individuato una direzione precisa, costruendo le proprie certezze a partire da una maggiore solidità difensiva. Il percorso resta comunque lungo e il distacco accumulato in classifica impone di mantenere alta l'attenzione fino alla parte conclusiva del campionato.

«Questi calciatori stanno dando il 300%», evidenzia l'allenatore, che attribuisce ai suoi uomini i meriti della crescita delle ultime settimane. Un cambiamento reso possibile anche dal rapporto costruito all'interno dello spogliatoio, dove le difficoltà non sono mai diventate una giustificazione per i risultati negativi. Coppitelli si sofferma poi sulle scelte di formazione, manifestando particolare soddisfazione per il contributo di Contiero, Barone e Almaviva, meno utilizzati nelle precedenti uscite. Il tecnico ricorda inoltre come il Cosenza abbia affrontato il derby con una formazione particolarmente giovane, schierando dall'inizio soltanto tre calciatori over: Dametto, Palmieri ed Energe. «Andiamo avanti, lavoriamo», è il messaggio con cui Coppitelli ribadisce la necessità di proseguire sulla strada intrapresa.