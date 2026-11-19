Gli squali di Leandro Greco sono l'unica squadra alle spalle dei lupi. Quattro sconfitte consecutive e una penalizzazione di sei punti pesano sulla classifica dei pitagorici. Sabato allo “Scida” un derby delicatissimo

Un derby tra due squadre che stanno vivendo una stagione ben lontana dalle aspettative. Sabato 21 novembre, alle ore 17.30, il Cosenza farà visita al Crotone allo stadio “Ezio Scida” per la quindicesima giornata del campionato di Serie C. Di fronte ai lupi di Federico Coppitelli ci sarà l'unica formazione che, dopo quattordici turni, occupa una posizione peggiore in classifica. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi nella corsa per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Il momento del Crotone

La formazione allenata da Leandro Greco attraversa una fase particolarmente complicata. Gli squali sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima arrivata domenica scorsa sul campo della Cavese, vittoriosa per 1-0. Un altro passo falso che ha aggravato la situazione di una squadra chiamata a invertire rapidamente la rotta. La classifica vede il Crotone all'ultimo posto con appena un punto, ma sul rendimento dei pitagorici pesa anche la penalizzazione di sei punti inflitta prima dell'inizio del campionato per violazioni amministrative. Sul campo, dunque, gli uomini di Greco hanno raccolto sette punti in quattordici giornate. Un bottino comunque insufficiente per una società che negli ultimi anni aveva frequentato stabilmente le zone alte della Serie C. Il Cosenza arriva invece all'appuntamento in condizioni psicologiche differenti. Dopo un avvio disastroso, i lupi hanno cominciato a raccogliere risultati, conquistando undici punti nelle ultime sei giornate e restando imbattuti nelle ultime quattro, con due vittorie e altrettanti pareggi. Il successo per 2-1 sulla Casertana ha confermato i progressi della formazione silana.

Un derby già visto in questa stagione

Crotone e Cosenza si ritroveranno di fronte per la seconda volta nell'attuale annata. Il primo incrocio risale infatti al 16 agosto, quando i lupi si imposero per 2-0 proprio allo Scida nel confronto valido per la Coppa Italia di Serie C. Un precedente favorevole che i rossoblù proveranno a ripetere anche in campionato.

I precedenti e la curiosità

La storia del derby calabrese è ricca di confronti particolarmente sentiti dalle due tifoserie. Tra le curiosità più significative spicca la lunga tradizione favorevole al Cosenza nelle trasferte di Crotone. Per ritrovare l'ultima vittoria casalinga dei pitagorici nel derby bisogna risalire addirittura al 21 novembre 1976. Una data che rende ancora più particolare il prossimo confronto, in programma esattamente cinquant'anni dopo. Nel febbraio del 2001, con il Cosenza impegnato nella rincorsa alla Serie A, furono i gol di Zampagna e Pavone a regalare ai lupi una prestigiosa vittoria per 2-1 allo Scida. Un anno più tardi toccò invece al francese Mendil, protagonista con una doppietta destinata a entrare nei ricordi dei tifosi silani. Altro successo particolarmente significativo quello del 26 novembre 2018, quando il Cosenza allenato da Piero Braglia espugnò lo Scida grazie a una rete di Riccardo Idda (nella foto). Uno 0-1 pesantissimo in un campionato che avrebbe poi visto i rossoblù conquistare una salvezza tranquilla in Serie B. Tra i confronti più spettacolari resta invece il 3-3 del 23 febbraio 2022. Il Cosenza di Pierpaolo Bisoli si portò avanti di due reti grazie a Rigione e Laura, prima di subire la rimonta firmata da Maric. Liotti riportò avanti i lupi nel finale, ma ancora Maric, in pieno recupero, fissò il risultato sul definitivo pareggio.