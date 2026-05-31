Il Cosenza si avvicina a un’estate che non sarà fatta soltanto di mercato, scelte tecniche e valutazioni sul futuro societario. Prima ancora di capire quale sarà la guida del club e con quali prospettive si aprirà la nuova stagione, ci sono passaggi formali ed economici da rispettare. Scadenze ravvicinate, appuntamenti obbligati, tappe che diranno molto anche sullo stato di salute della società.

Il primo snodo è quello dell’iscrizione al prossimo campionato. La data da cerchiare in rosso è il 16 giugno, termine entro il quale il club dovrà completare gli adempimenti richiesti per regolarizzare la propria posizione. Un passaggio fondamentale, che si lega anche alla questione stadio: per procedere senza intoppi servirà infatti avere in mano il nullaosta per la concessione del “Marulla”, altro tema centrale in una fase già piena di interrogativi dopo il consiglio comunale di metà aprile che aveva sancito all’unanimità il diniego alla concessione dell’impianto al Presidente Guarascio.

Ma il percorso non si esaurisce con l’iscrizione. Subito dopo arriveranno le scadenze economiche. Entro la fine di giugno, infatti, bisognerà procedere al pagamento degli stipendi relativi agli ultimi mesi della stagione, quelli del quarto trimestre, da aprile a giugno, oltre al saldo finale dell’annata. Un appuntamento che assume un peso specifico importante, perché la puntualità nei pagamenti rappresenta sempre un segnale concreto della capacità di un club di rispettare gli impegni presi.

In questo senso, le prossime settimane saranno una sorta di banco di prova. Il Cosenza dovrà muoversi tra documenti, adempimenti federali, pendenze economiche e programmazione sportiva. Tutto mentre resta da chiarire il quadro più ampio: quale società guiderà il club, con quale struttura tecnica, con quale progetto e con quale margine operativo sul mercato.