La squadra rossoblù va a caccia di un traguardo che nel recente passato è stato solo sfiorato. L’ultima volta è successo dieci anni fa

Contro il Latina il Cosenza si presenta con l’obiettivo di tornare alla vittoria in primis e conquistare così la sesta vittoria consecutiva in casa, un traguardo che darebbe nuovamente forza al cammino dei silani dopo il passo falso di Casarano e che riporterebbe alla memoria una delle migliori tradizioni interne degli ultimi anni.

I precedenti

Nel recente passato il Cosenza è andato vicino a una striscia del genere a cavallo tra due campionati: 2021/22 e 2022/23. In quel caso i rossoblù riuscirono a infilare cinque successi consecutivi al Marulla, cominciando con la vittoria sul Benevento, proseguendo con quella sul Pordenone e poi con il successo contro il Cittadella. La serie continuò nei playout con il 2-0 rifilato al Vicenza, una gara pesantissima per il destino della stagione, e riprese poi nel campionato successivo con l’affermazione sul Modena. Cinque vittorie una dietro l’altra, dunque, distribuite tra la parte finale di una stagione e l’inizio della successiva.

Per ritrovare però una striscia vera e propria da sei vittorie consecutive in casa bisogna tornare più indietro, precisamente alla stagione 2015-2016 in Serie C. Fu quello il Cosenza di Giorgio Roselli, una squadra solida, concreta e capace di fare del proprio stadio un'autentica roccaforte. In quel campionato i rossoblù misero insieme sei successi casalinghi consecutivi battendo nell'ordine la Casertana per 2-1, il Matera per 1-0, il Racing Roma per 2-0, il Monopoli per 2-1, il Melfi per 1-0 e infine la Fidelis Andria ancora per 1-0. Ora Buscè ha il colpo in canna per eguagliare Roselli.