Simone Mazzocchi è pronto a riprendersi il Cosenza. O almeno a rivedere da vicino il campo, che in questo momento sarebbe già una notizia pesantissima per Antonio Buscè. L’attaccante rossoblù, fuori da un intero girone, va verso il rientro nell’elenco dei convocati per la sfida di sabato pomeriggio contro il Foggia al San Vito-Marulla. Un recupero che, a quattro giornate dalla fine della regular season, avrebbe un peso enorme sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo.

La sua assenza dura praticamente da una vita calcistica. Mazzocchi si fece male proprio nella gara d’andata contro i rossoneri, dando così il via a un lungo calvario fatto di infortunio alla spalla, operazione e riabilitazione. Da quel momento il Cosenza ha dovuto fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti nella prima parte di stagione, uno capace di incidere in maniera concreta e continua nel reparto offensivo.

I numeri spiegano bene di chi si stia parlando. Prima dello stop, infatti, Mazzocchi aveva già messo insieme 6 gol e 5 assist, risultando uno dei calciatori più produttivi della rosa rossoblù. Non solo finalizzazione, ma anche capacità di creare occasioni, dialogare con i compagni e dare profondità alla manovra. In sostanza, un attaccante totale per la categoria, la cui assenza si è inevitabilmente fatta sentire nel corso dei mesi.

Da Foggia a Foggia, verrebbe da dire. Perché i rossoneri furono l’ultima tappa del suo percorso prima dello stop, anche se c’è da dire che nonostante il ko rientrò in campo una settimana dopo col Picerno, e adesso possono diventare il simbolo della sua ripartenza. Anche se inizialmente dovesse limitarsi alla panchina, il solo fatto di rivederlo tra i convocati rappresenterebbe per Buscè un rinforzo di assoluto valore in vista del rush finale.

Il momento, del resto, è quello giusto. Il Cosenza si gioca tantissimo in queste ultime quattro partite, con la possibilità concreta di centrare il 3° posto e di presentarsi alla post season nelle migliori condizioni possibili. Ritrovare in organico un calciatore come Mazzocchi significherebbe allungare le rotazioni, aumentare le soluzioni offensive e restituire alla squadra un’arma che era mancata per troppo tempo.