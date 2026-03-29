Il Cosenza torna da Benevento con molto più di un punto in tasca. L’1-1 sul campo della capolista certifica la solidità di una squadra che, pur soffrendo soprattutto nel primo tempo contro la formazione più forte del campionato, ha saputo reggere l’urto e restare dentro la partita fino alla fine. È un risultato che dà valore al momento dei rossoblù e che rafforza la sensazione di una squadra ormai pienamente consapevole dei propri mezzi.

I lupi hanno saputo soffrire, specialmente in avvio con due legni colti dai padroni di casa che hanno premuto il piede sull’acceleratore. Poi è anche arrivato il vantaggio a firma di Salvemini che sembrava aver indirizzato la partita verso i colori tanto cari al “Vigorito”. Poi però Beretta, nel penultimo dei sei minuti di recupero del primo tempo, è balzato più in alto di tutti per incornare da centravanti vero. Il gol dell’1-1 è stato una mazzata per i padroni di casa che nella ripresa sono stati narcotizzati a dovere da Buscè.

Prova di maturità superata

C’è poi un aspetto che pesa quasi quanto la classifica: la prova di maturità superata. Il Cosenza ha affrontato la prima della classe senza smarrirsi, senza scomporsi nei momenti di maggiore pressione e mostrando quella capacità di soffrire che, a questo punto della stagione, distingue le squadre semplicemente forti da quelle davvero pronte a recitare un ruolo da protagonista. Uscire indenni da un campo del genere significa dimostrare tenuta mentale, personalità e credibilità.

Salernitana agganciata

La notizia più importante, però, è quella che riguarda la classifica. A quattro giornate dalla fine, i lupi hanno agganciato la Salernitana al terzo posto che, com’è noto, non si tratta di un piazzamento qualunque, perché chiuderla al terzo posto significherebbe cambiare volto ai playoff, evitando la fase nazionale e presentandosi al momento decisivo della stagione da una posizione nettamente più favorevole. Insomma, è una domenica molto bella quella di oggi per i ragazzi di mister Buscè.