Un altro Cosenza. I risultati delle ultime settimane raccontano di una squadra completamente trasformata rispetto a quella che aveva iniziato il campionato tra sconfitte, difficoltà e preoccupazioni. La vittoria per 2-1 sulla Casertana, arrivata ieri pomeriggio al “San Vito-Marulla”, rappresenta l'ennesima conferma della crescita dei rossoblù di Federico Coppitelli. Ma a impressionare, più ancora della singola partita, sono i numeri di un rendimento che, prendendo in considerazione le ultime sei giornate, è addirittura da zona playoff. Undici punti in sei partite, meglio ha fatto soltanto il Potenza. Dalla nona alla quattordicesima giornata, il Cosenza ha conquistato tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Un bottino che permette ai lupi di occupare il secondo posto in questa classifica parziale del girone C, a pari merito con Barletta e Scafatese. Davanti a tutti c'è il Potenza, autentica dominatrice di questa fase del campionato con 16 punti conquistati sui 18 disponibili.

La classifica del Girone C di Serie C dalla 9^ alla 14^ giornata

Potenza 16 punti (pg 6)

Barletta 11 punti (pg 6)

Scafatese 11 punti (pg 6)

Cosenza 11 punti (pg 6)

Bari 10 punti (pg 6)

Catania 9 punti (pg 6)

Audace Cerignola 9 punti (pg 5)

Giugliano 9 punti (pg 6)

Cavese 8 punti (pg 6)

Monopoli 8 punti (pg 6) 5)

Casertana 8 punti (pg 6)

Casarano 8 punti (pg 6)

Team Altamura 8 punti (pg 6)

Savoia 8 punti (pg 6)

Picerno 7 punti (pg 6)

Salernitana 6 punti (pg 6)

Inter U23 4 punti (pg 5)

Foggia 4 punti (pg 6)

Sorrento 2 punti (pg 5)

Crotone 1 punto (pg 6) 6)

Classifica provvisoria da completare stasera dopo Sorrento-Monopoli e Audace Cerignola-Inter U23.

Da 0,25 a 1,83 punti a partita: la metamorfosi rossoblù

Il confronto con l'inizio del campionato è impietoso. Nelle prime otto giornate il Cosenza aveva raccolto appena due punti sui ventiquattro disponibili, con sei sconfitte e due pareggi. Una media di appena 0,25 punti a partita che aveva fatto precipitare i lupi nelle zone più profonde della classifica, alimentando dubbi e perplessità sulle possibilità di conquistare la permanenza in categoria. Dalla nona giornata, però, qualcosa è cambiato. Il primo successo stagionale sul campo del Picerno ha rappresentato il punto di partenza di una risalita che, pur passando attraverso la sconfitta interna contro il Team Altamura, non si è più arrestata. Il pareggio sul campo del Savoia, la vittoria casalinga contro l'Inter U23, lo 0-0 di Monopoli e il successo sulla Casertana hanno consentito al Cosenza di mettere insieme quattro risultati utili consecutivi. La media punti è così salita a 1,83 nelle ultime sei giornate: un rendimento superiore a quello di tante formazioni che occupano stabilmente la zona playoff. Non soltanto. Con questi numeri il Cosenza ha fatto meglio, nello stesso periodo, di Bari, Catania e Casertana, squadre che in classifica generale precedono abbondantemente i rossoblù.

La salvezza torna nel mirino, ma la strada è ancora lunga

Naturalmente, i numeri dell'ultimo mese e mezzo non cancellano quanto accaduto in precedenza. Il Cosenza resta prigioniero di una partenza disastrosa, che continua a pesare enormemente sulla classifica generale. I 13 punti complessivi valgono ancora il penultimo posto, sebbene la salvezza diretta sia adesso distante soltanto tre lunghezze. Ed è proprio questa la differenza rispetto a poche settimane fa. La squadra di Coppitelli ha ricominciato a credere concretamente nella possibilità di raggiungere il proprio obiettivo. Ha trovato maggiore equilibrio, una solidità difensiva decisamente diversa e soprattutto quella continuità nei risultati che era completamente mancata nella prima parte della stagione. Parlare oggi di playoff sarebbe evidentemente fuori luogo, perché la realtà della classifica impone di guardare esclusivamente alla lotta per non retrocedere. Ma il ritmo tenuto nelle ultime sei giornate è quello di una squadra che potrebbe competere per ben altri obiettivi. Ed è su questa velocità di crociera che il Cosenza dovrà provare a costruire la propria salvezza. Il prossimo banco di prova sarà il derby di Crotone, un appuntamento che arriva nel momento di maggiore fiducia della stagione rossoblù. Perché se i numeri delle ultime sei giornate hanno restituito speranza, adesso servirà dimostrare che il cambio di passo non è soltanto una parentesi positiva, ma una nuova normalità.