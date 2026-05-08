L'eliminazione dai playoff contro il Casarano ha chiuso in anticipo la stagione del Cosenza. Due giorni dopo la sconfitta che ha cancellato le speranze promozione dei rossoblù, il campo lascia spazio alle valutazioni. Non ci sono più partite da preparare, né obiettivi immediati da inseguire: adesso il club di Via degli Stadi dovrà iniziare a programmare il futuro, partendo da una rosa che presenta diverse situazioni contrattuali da definire.

Secondo i dati Transfermarkt, sono diversi i calciatori del Cosenza con accordo in scadenza al prossimo 30 giugno. Si tratta dei difensori Andrea Moretti e Tommaso D'Orazio, dei centrocampisti Christos Kourfalidis e Luca Garritano e degli attaccanti Alessandro Arioli, Jaime Baez e Giacomo Beretta. A questi vanno aggiunti il portiere Thomas Pompei e il centrocampista Diego Ragone, legati ancora ad accordi derivanti dal settore giovanile. Situazioni che, con la stagione ormai terminata, dovranno essere affrontate in tempi relativamente brevi per capire chi potrà rientrare nel nuovo progetto tecnico e chi, invece, saluterà.

Capitolo a parte per i prestiti. Lasceranno la Calabria, salvo nuovi accordi tra le società, il difensore Nicola Pintus, destinato a fare ritorno al Cagliari, l'esterno Antonio Ferrara e l'attaccante Mario Perlingieri, entrambi di proprietà del Benevento. Stesso discorso per Kevin Cannavò, che dopo l'esperienza in rossoblù tornerà al Venezia. Anche in questo caso, eventuali permanenze dovrebbero passare da nuove trattative e da una precisa volontà del Cosenza di riaprire il discorso con i club proprietari dei cartellini.

Nella rosa rossoblù ci sono poi i calciatori che hanno sottoscritto accordi più lunghi con la società. È il caso dei rinnovi arrivati alla fine del 2025: il portiere Thomas Vettorel, il centrocampista Aldo Florenzi e l'attaccante Simone Mazzocchi hanno firmato fino al 2027. Stessa scadenza anche per Dametto, Caporale, Cimino, Ciotti, Langella, Palmieri, Contiliano, Emmausso e Achour. Contratto fino al 2027 puro per Antonio Barone, terzino sinistro attualmente in prestito alla Sarnese, dove si è messo in evidenza con una stagione molto positiva. Accordi ancora più lunghi, fino al 2028, per i centrocampisti Contiero e Ba.

Resta da chiarire anche la posizione di Antonio Buscè. Il tecnico ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, con un'opzione di rinnovo a favore del club. Un'opzione che, però, il Cosenza finora non ha esercitato e che oggi appare difficile possa essere attivata, soprattutto dopo l'uscita dai playoff e la fine anticipata della stagione. La sensazione è che anche sulla panchina si apra una fase di riflessione profonda. Dopo mesi vissuti tra ambizioni, rincorsa e speranze promozione, l'eliminazione contro il Casarano ha messo il punto finale. Ora toccherà alla società, chiunque ci sarà a guidarla, decidere da dove, e soprattutto con chi, ripartire.