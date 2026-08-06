Dopo una prima parte di gara senza reti, Ciotti sblocca il risultato. Nel finale l’attaccante francese segna due volte e completa il 3-0. Problema alla schiena per Langella

Il Cosenza supera per 3-0 la Vibonese, squadra che milita in Serie D, nel test congiunto disputato a Lorica. La formazione di Federico Coppitelli impiega un tempo per trovare la via della rete, ma nella ripresa riesce a indirizzare la partita grazie al gol di Pietro Ciotti e alla doppietta realizzata nel finale da Achour.

Il tecnico rossoblù parte con il 4-3-3. Davanti a Iliev trovano spazio Cogoni, Dametto, Caporale e Ciotti. A centrocampo vengono schierati D’Alena, Langella e McJannet, mentre Emmausso e Contiliano accompagnano Achour nel reparto offensivo.

La prima frazione scivola via senza particolari occasioni e con il punteggio fermo sullo 0-0. Coppitelli è costretto però a modificare il centrocampo già dopo poco più di mezz’ora: Langella lascia il terreno di gioco a causa di un problema alla schiena e viene sostituito da Contiero.

Il Cosenza cambia passo immediatamente dopo l’intervallo. Al 3’ della ripresa è Ciotti a spezzare l’equilibrio, sorprendendo il portiere della Vibonese con una conclusione indirizzata sul primo palo. Nel corso del secondo tempo arrivano anche le consuete sostituzioni, con Pompei, Almaviva, Mazzulla, Bonofiglio, Pozzi e Caruso chiamati a raccogliere minuti nelle gambe.

Nel finale sale in cattedra Achour. L’attaccante rossoblù realizza il raddoppio al 38’ con un colpo di testa e, appena un minuto più tardi, deposita in rete di piatto destro il pallone del definitivo 3-0. Una doppietta ravvicinata che permette al Cosenza di chiudere con un successo il nuovo appuntamento della preparazione estiva.

Assenti Ba, Palmieri e Zilli, oltre a Giannini. Per i primi tre sembra vicinissima la cessione.