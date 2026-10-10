I rossoblù rimontano dal 3-1 al 3-2 e sfiorano il pareggio nel finale, ma pagano gli errori della prima frazione
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Altra delusione per il Crotone, sconfitto 3-2 dall’Audace Cerignola allo stadio Ezio Scida nella nona giornata del campionato di Serie C. Gli squali restano ultimi in classifica a quota zero punti, nonostante una reazione nella ripresa che ha riacceso le speranze di rimonta.
La gara si sblocca al 19’: sugli sviluppi di una punizione, Vitale batte Martino e porta avanti gli ospiti. Al 40’ il Cerignola raddoppia con D’Orazio su calcio di rigore, confermato dopo il richiamo all’FVS richiesto dal Crotone. Al 46’, in pieno recupero, Padula firma lo 0-3, complicando ulteriormente la partita dei rossoblù.
Prima dell’intervallo, però, Musso accorcia le distanze con una conclusione ravvicinata, riportando il risultato sull’1-3.
Nella ripresa il Crotone prova a reagire e trova il 2-3 al 75’, quando Tanco insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale gli squali spingono alla ricerca del pareggio: all’80’ Grosso ci prova senza inquadrare la porta, mentre all’83’ Ruggiero manca il bersaglio di testa.
L’ultimo tentativo di Grosso, al 95’, viene bloccato da Viola. Finisce 2-3 allo Scida: il Cerignola conquista la vittoria, mentre il Crotone paga gli errori del primo tempo e non riesce a completare la rimonta. Per gli squali, ancora ultimi a zero punti, la crisi continua.