La squadra di Longo passa in vantaggio nella ripresa con Musso e raggiunta nel recupero da un’autorete. Il regolamento premia il miglior piazzamento degli squali che ora affronteranno la Casertana

Il Crotone pareggia 1-1 contro il Cerignola allo stadio “Ezio Scida” e conquista il passaggio al turno successivo dei playoff del girone C di Serie C, grazie al miglior posizionamento in classifica al termine della regular season. I pitagorici affronteranno ora la Casertana, vittoriosa contro l’Atalanta U23.

Avvio deciso dei padroni di casa, subito pericolosi dopo appena due minuti con Sandri e poco dopo con Vinicius, fermato da un attento Iliev. Il Crotone mantiene il controllo del gioco e sfiora il vantaggio al 19’, quando è ancora Iliev a opporsi con una grande parata sul colpo di testa di Pasquale. Al 30’ Gallo prova a sorprendere dalla distanza, ma il portiere ospite si conferma protagonista.

Il momento chiave del primo tempo arriva al 40’: Di Pasquale interviene su Todisco in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore al Cerignola. Dopo l’on field review, però, il direttore di gara revoca la decisione, giudicando regolare l’intervento difensivo. Si va così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Crotone trova il meritato vantaggio al 52’: decisiva l’azione personale di Zunno, che con un tocco d’esterno scavalca Iliev e serve Musso, bravo ad appoggiare in rete da pochi passi. Il Cerignola fatica a reagire e per lunghi tratti il match scorre senza particolari sussulti, con i rossoblù in controllo.

Nel finale, però, arriva il gol degli ospiti. Al 92’ sugli sviluppi di un cross di Russo, Groppelli nel tentativo di deviare in calcio d’angolo beffa il proprio portiere con un’autorete che vale l’1-1. Un pareggio che non cambia però l’esito della sfida: il Crotone, meglio piazzato in classifica, stacca il pass per il turno successivo. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: allo Scida finisce 1-1, ma a sorridere è il Crotone, che continua la sua corsa nei playoff.

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Novella (23’st Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (23’st Bruno), Vinicius, Sandri; Energe (27’st Piovanello), Musso (27’st Gomez), Zunno (45’st Armini). A disp.: Martino, Paciotti, Guerra, Marazzotti, Calvano, Meli, Maggio, Vrenna, Russo. All. Longo

AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Cocorocchio, Gasbarro, Ligi (35’st Tarantino); Todisco (35’st Spaltro), Vitale (21’st Ruggiero), Cretella (39’st Nanula), Paolucci, Russo; Gambale, D’Orazio (39’st Moreso). A disp. : Fares, Bassino, Di Tommaso, Iervolino, Ianzano, Dabizas. All. Maiuri

ARBITRO: Vingo di Pisa

MARCATORE: 7’st Musso (C), 47’st autorete Groppelli (A)

AMMONITI: Vitale (A), Todisco (A), Novella (C), Musso (C), Russo (A)