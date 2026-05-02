Scattano i playoff di Serie C e per il Crotone si apre il momento più delicato della stagione. La squadra guidata da Emilio Longo, dopo il sesto posto in regular season, è attesa dal primo turno eliminatorio della fase a gironi: domenica 3 maggio, alle ore 20, allo stadio “Ezio Scida”, sfida secca contro l’Audace Cerignola.

Novanta minuti per decidere tutto. Il regolamento non prevede tempi supplementari né calci di rigore: in caso di parità al termine dell’incontro, saranno i rossoblù a qualificarsi grazie al miglior piazzamento in classifica. Un vantaggio importante per il Crotone, che però non dovrà tradursi in un atteggiamento attendista. Servirà, al contrario, una prova solida e determinata per evitare rischi contro un avversario motivato e con l’obbligo di vincere.

I precedenti stagionali raccontano una doppia lettura della sfida: all’andata, il 25 novembre scorso, il Cerignola si è imposto 2-0 davanti al proprio pubblico; al ritorno, allo Scida, la risposta dei pitagorici è stata netta, con il 3-1 firmato Musso, Energe e Zunno dopo lo svantaggio iniziale.

Attenzione anche agli ex: tra i pugliesi figurano Alessandro Ligi, con 50 presenze in rossoblù tra il 2011 e il 2014, e Riccardo Spaltro, a Crotone dal 2022 al 2024. Occhi anche su Zak Ruggiero, cresciuto nel vivaio pitagorico.

Ad arbitrare l’incontro sarà Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, già incrociato dal Crotone nel pareggio per 1-1 contro il Latina. Assistenti Edoardo Maria Brunetti di Milano e Roberto Meraviglia di Pistoia, quarto ufficiale Stefano Striamo di Salerno. Al Var Alberto Santoro di Messina, con Maria Marotta di Sapri come Avar.