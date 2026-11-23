Il derby con il Cosenza avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per interrompere la serie negativa e dare una scossa a una stagione già complicata. È arrivato invece un altro passo falso. Lo 0-1 dello Scida, deciso dall’autorete di Bashi al 33’, ha consegnato al Crotone la quinta sconfitta consecutiva e ha ulteriormente aggravato una situazione che, giornata dopo giornata, si fa sempre più pesante. Il dato più eloquente resta quello della classifica. Il Crotone è ultimo nel Girone C di Serie C con un solo punto, frutto di una vittoria, quattro pareggi e dieci sconfitte, mentre sulla graduatoria pesa la penalizzazione di sei punti. Senza il -6, i rossoblù avrebbero sette punti conquistati sul campo. Il bilancio complessivo parla inoltre di appena 12 gol realizzati e 23 subiti, con una differenza reti negativa.

È soprattutto la continuità dei risultati a preoccupare. Dopo il successo contro il Giugliano, il Crotone ha smesso di muovere la classifica: Casarano, Potenza, Giugliano, Cavese e Cosenza hanno rappresentato una sequenza di cinque sconfitte che ha fatto precipitare i pitagorici in fondo alla graduatoria. Nel derby, peraltro, la squadra non è riuscita a trovare la reazione dopo lo svantaggio, confermando le difficoltà già evidenziate nelle settimane precedenti.

Anche i numeri offensivi raccontano un problema evidente. Il miglior realizzatore rossoblù è Marco Zunno con quattro reti, seguito da Antonino Musso con tre. Un contributo che, in una squadra chiamata a recuperare terreno, appare insufficiente per sostenere una rimonta. Il Crotone ha infatti segnato 12 volte, mentre sono 23 le reti incassate. Sul piano ambientale, il momento è altrettanto delicato. Dopo il derby, Leandro Greco ha definito quella contro il Cosenza la prestazione peggiore della sua gestione, assumendosi le responsabilità per il momento della squadra. Il tecnico, però, ha escluso l'idea di mollare e ha annunciato valutazioni più nette all'interno dello spogliatoio. La società, dal canto suo, nei giorni precedenti aveva ribadito attraverso il presidente Gianni Vrenna la volontà di andare avanti con il progetto, pur riconoscendo la gravità della situazione.

Adesso, però, il calendario offre subito un appuntamento che può diventare uno spartiacque. Domenica 29 novembre, alle 17.30, allo stadio Ezio Scida arriverà il Picerno, reduce dal successo per 4-2 sul Giugliano. I lucani occupano l'ottava posizione secondo le ultime informazioni disponibili sulla gara, mentre il Crotone è chiamato a interrompere una striscia di cinque sconfitte. La sfida con il Picerno inaugurerà un ciclo decisivo per chiudere il girone d'andata. Dopo l'impegno interno, il Crotone sarà atteso dalla trasferta sul campo del Team Altamura, quindi dalla gara casalinga contro la Scafatese e infine dalla trasferta contro la Casertana. Sono quattro partite nelle quali i pitagorici dovranno necessariamente provare a cambiare passo.